Quién es Guido Giana, el nuevo viceministro de Salud que reemplaza a Cecilia Loccisano tras su renuncia

Tras la renuncia de Cecilia Loccisano, el Gobierno designó a Guido Giana como nuevo viceministro de Salud, un ingeniero químico que ya trabajo con Mario Lugones y Santiago Caputo en el pasado. El nombramiento, oficializado mediante el decreto 783/2025, representa un cambio en el Gabinete luego de las elecciones de medio término.

¿Quién es Guido Giana?

Antes de su designación, Giana se desempeñaba como director de Administración y Finanzas en el Sanatorio Güemes, donde coincidió con Lugones. También integraba el equipo de Exégesis Salud como consultor asociado. Durante la gestión de Mauricio Macri, fue gerente económico y financiero del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), donde implementó procesos estratégicos como la negociación del convenio marco de medicamentos.

El nuevo viceministro es ingeniero químico graduado en el ITBA, con especializaciones en administración hospitalaria y gestión pública. A lo largo de su carrera, acumuló experiencia en el sector privado, público y en la articulación con el sistema sanitario nacional. En los últimos cinco años, ocupó posiciones ejecutivas como gerente de nuevos Negocios en DroFAr y director de Operaciones, Administración y Finanzas del Sanatorio Güemes y

Durante los años 2020 y 2021, Giana fue parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires como jefe de Gabinete y subsecretario de Desarrollo Económico. Anteriormente, en 2015, lideró el equipo de Innovación Urbana y desde 2017 hasta la actualidad, fue concejal y candidato a intendente en el municipio de Presidente Perón.

El motivo detrás de la salida de Cecilia Loccisano

Según informó LA NACION, la dimisión de Loccisano se produjo por fricciones internas tras la renuncia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo que generó desconfianza debido a su vínculo con el funcionario. Este cambio en el equipo de Salud se suma a una serie de reajustes que el gobierno realiza tras los comicios.

Tras los cambios en el gabinete, Loccisano presentó su renuncia

La postura de Guido Giana sobre las tomas de Guernica

En julio de 2020, durante la pandemia, más de 2500 familias acompañadas por organizaciones sociales iniciaron una toma de un descampado de Guernica, Buenos Aires, a modo de reclamo para que se les entreguen viviendas. El ingeniero químico denunció la toma de terrenos en Guernica, donde acusó “violación de la propiedad privada”.

Las tomas en Guernica se extendieron por tres meses. Giana declaró a LA NACION: “Los primeros 20 días entraban todo el tiempo a mi campo. Me rompieron el alambrado y se llegaron a reunir 50 personas en un monte de mi propiedad, las cuales fueron desalojadas”.

Toma de tierras en Guernica Julian Bongiovanni - LA NACION

Además, desmintió la existencia de un déficit habitacional: “No hay gente en situación de calle. Nunca la hubo. Sí hay hijos que construyen atrás de las casas de sus padres, en el mismo terreno, pero no hay personas que no tengan adónde ir”.

Su denuncia lo llevó a ser invitado al programa de Mirtha Legrand, donde afirmó: “Lo que están haciendo es un delito y grave. Es violación de propiedad privada. Pero las personas que están ahí son víctimas. Hay que hacer una diferencia entre las mafias que están detrás y las víctimas”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.