Quién es quién: ganan espacio los referentes de la oposición venezolana en la Argentina

Tras el retiro de las credenciales diplomáticas por parte de la administración de Alberto Fernández a Elisa Trotta, quien había sido designada embajadora por la Asamblea Nacional de Venezuela, el vínculo entre el gobierno argentino y la oposición venezolana quedó fragmentado. Desde entonces, distintos referentes presentan diferentes roles en la delegación en el país.

Activista argentina-venezolana por los Derechos Humanos, Trotta se destacó por su reciente reunión con el presidente Javier Milei. Fue nombrada representante diplomática en 2019 por el entonces presidente interino Juan Guaidó. Hoy se mantiene como delegada de la oposición al chavismo de manera extraoficial, en su condición de exembajadora, aseguran en su entorno.

Elisa Trotta, a la salida de su reunión con Javier Milei en la Casa Rosada Ricardo Pristupluk

“María Corina Machado es la líder indiscutible del proceso democrático de Venezuela. Esto lo sabemos todos los venezolanos”, había declarado Trotta a la salida de la Casa Rosada. De todos modos, el encuentro con el líder libertario tomó por sorpresa al entorno de la vicepresidenta electa, según pudo averiguar LA NACION. Por su parte, Trotta no realizó comentarios.

Según informó el gobierno argentino, la exembajadora participó de la reunión en carácter de activista por los derechos humanos y fundadora de la ONG Alianza por Venezuela. Además, Trotta es secretaria general del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, presidido por el legislador porteño Waldo Wolff.

Las voces cercanas a Machado apuntan a Adriana Flores Márquez como la persona que mantiene el vínculo más estrecho con la ganadora del Premio Nobel de la Paz. Se trata de la directora del Comando Con Venezuela en la Argentina, una plataforma de alcance internacional que agrupa a organizaciones políticas y civiles en torno a la figura de Machado y su partido Vente Venezuela, donde Flores también es coordinadora para la Argentina.

Flores, de profesión abogada, se mostró hace algunos meses con Machado en Oslo. Además, mantiene una buena relación con la senadora nacional Patricia Bullrich, a quien acompañó en el acto del sábado 3 de enero en el Obelisco porteño, donde también participó Trotta. En esa convocatoria, Flores Márquez habló a lo último.

Richard Blanco es otro referente de la oposición venezolana en el exilio que también mantiene una larga relación con Bullrich y la acompañó en la tarima de la Plaza de la República. Preso político durante la presidencia de Hugo Chávez en 2009, partió al exilio tras el fallido levantamiento militar y civil del 30 de abril de 2019, liderado por Guaidó y Leopoldo López.

El exdiputado venezolano Richard Blanco en la Plaza de la República, junto a Flores Márquez y Trotta. María Bessone - LA NACION

Mano derecha de Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y fundador de Alianza Bravo Pueblo, Blanco es el único diputado de la Asamblea Nacional por ese partido. Aún fuera de Venezuela, mantiene actividades oficiales: en noviembre de 2025 asistió a la asunción presidencial de Rodrigo Paz en Bolivia, en representación del presidente electo Edmundo González Urrutia.

“A partir de hoy comienza ese proceso en Bolivia, y muy pronto ocurrirá también en Venezuela, bajo el liderazgo de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia”, había dicho Blanco en sus redes sociales.

Cerca de Machado aseguran que la líder opositora todavía mantiene un diálogo fluido con Milei. Además, esperan que este jueves tenga una reunión con Donald Trump.