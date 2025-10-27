Quién ganó las elecciones para gobernador en Santiago del Estero

Elías Suárez ganó las elecciones 2025 en Santiago del Estero y será el próximo gobernador de la provincia. El candidato del Frente Cívico se desempeña desde hace 20 años como jefe de G abinete de las sucesivas administraciones de Gerardo Zamora y su esposa, y fue el elegido por el gobernador como sucesor.

Este domingo, Santiago del Estero vivió una jornada electoral histórica. Los santiagueños no solo eligieron diputados y senadores nacionales, sino también gobernador. Por primera vez en 20 años, el apellido Zamora no estuvo en la boleta para la gobernación, algo que marcó el cierre de una etapa política que dominó el escenario local durante dos décadas. En este nuevo panorama, Elías Suárez se consagró ganador de la elección, convirtiéndose en el nuevo gobernador y abriendo un capítulo distinto en la historia política de la provincia.

Gerardo Zamora y Elías Suárez

Por su parte, Zamora iba como candidato a senador, donde también compitió separado del PJ local, y, tras los resultados, se quedó con todas las bancas en juego. En tanto, el peronismo se quedó con el segundo lugar tanto en la categoría de senadores como en la de diputados nacionales.

De este modo, la distribución de las bancas en el Senado quedaría con dos para el Frente Cívico (55% de los votos), lista que encabezó el propio Zamora, y una para el PJ (18%). La misma relación (50% y 20%) se dio con las tres bancas de diputados nacionales en juego.

Quién es Elías Suárez, el gobernador electo de Santiago del Estero

Cabe destacar que, desde hace casi dos décadas, Elías Suárez es una figura clave en la política santiagueña, donde se desempeñó como jefe de Gabinete de Ministros.

Su formación académica se desarrolló en el ámbito de la Ingeniería Agronómica, carrera que cursó durante cuatro años en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Nacional del Litoral, en Esperanza, Santa Fe, antes de dedicarse por completo a la administración pública.

Elías Suárez se consagró como el ganador de la elección para gobernador de Santiago del Estero

Su recorrido en la función pública comenzó en 1999, cuando asumió como subsecretario de Prensa de la municipalidad de la Capital. Dos años más tarde, en 2001, fue designado director de Relaciones Institucionales y, posteriormente, en 2003, asumió como sSecretario de Gobierno del municipio.

Tiene una larga trayectoria en la política santiagueña

En 2005 fue nombrado jefe de Gabinete de Ministros, cargo que ocupó de manera ininterrumpida hasta convertirse en uno de los funcionarios con más trayectoria dentro del gobierno santiagueño.