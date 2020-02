Larreta no objetó a quienes le anticiparon sus planes para 2023; exige mantener la unidad Crédito: GCBA

Horacio Rodríguez Larreta asumió su segundo mandato hace apenas dos meses. No obstante, ya comenzó una puja subterránea en el oficialismo porteño por su sucesión en la jefatura de gobierno. Cuatro años antes de la elección, una eternidad en la política argentina, los dirigentes que buscan posicionarse para pelear por la Capital en 2023 se mueven con sigilo. Y miran las próximas legislativas como un mojón clave.

Rodríguez Larreta charló en privado con varios de los que aspiran a competir por su sucesión. Escuchó sus planes y no puso reparos. "Horacio va a hacer lo que más le convenga a su proyecto [presidencial]", aventura uno de sus alfiles. Pero, en esta etapa, Larreta prefiere que no se hable sobre 2023. De hecho, poco y nada trascendió del almuerzo que el jueves pasado compartió con el expresidente Mauricio Macri en Puerto Madero. Convencido de que aún no es el momento para discutir liderazgos, el objetivo primordial del jefe porteño es mantener la unidad de Juntos por el Cambio.

Pro se quedó sin un heredero natural de Larreta luego de que Diego Santilli aceptara renovar como vicejefe de gobierno. Esa decisión lo sacó de la contienda por la ciudad en 2023, ya que la Constitución porteña impide que ambos integrantes de la fórmula sean reelegidos más de una vez.

En el radicalismo porteño, aliado del macrismo desde las elecciones pasadas, interpretaron el corrimiento de Santilli como un guiño de Larreta a la eventual candidatura de Martín Lousteau. Sin embargo, desde de Pro surgen posibles contrincantes para el economista.

El jefe de gabinete de Larreta, Felipe Miguel, está dispuesto a luchar por la sucesión. Buscará resaltar su rol en la gestión y aumentará su nivel de exposición. Así, pretende construir su candidatura y ser una opción para el partido en 2023. Miguel tendría la posibilidad de competir en las legislativas del año próximo, aunque se siente más cómodo en las tareas ejecutivas.

Patricia Bullrich, designada por Macri presidenta de Pro, es otro de los nombres en danza. En su nuevo rol, la exministra de Seguridad prefiere ser cautelosa sobre su futuro. Repite en privado que estar al frente de la reorganización del partido del expresidente le impide planificar un desembarco en la Capital. Sin embargo, alfiles de Bullrich se ilusionan con una eventual postulación a jefa de gobierno. Representante del ala dura del macrismo, tiene buena imagen en la Ciudad, según las encuestas que evalúan en la sede de Parque Patricios.

En la lista de interesados también se menciona a Guillermo Dietrich. El exministro de Transporte dedica sus días fuera del poder a montar su nueva fundación, que llamará Bases. Sin dar precisiones sobre sus ambiciones, deja trascender que quiere seguir activo en política. Fue designado como vocal de Pro por la Capital y reemplazó a Federico Morales al frente del sector de Movilización y Voluntariado del partido.

Desde un sector de Pro fogonearon una eventual candidatura de Rogelio Frigerio. El exministro del Interior es muy valorado por Larreta, quien sumó a integrantes de su equipo a la gestión porteña. Pero Frigerio no tiene previsto por ahora pelear por la ciudad. No tiene un cargo partidario y se ocupa de armar la consultora Symfonia, junto a Emilio Monzó y Nicolás Massot. "Silenzio stampa", responden cerca del exministro ante los rumores. Laderos de Larreta lo imaginan como candidato a gobernador de Entre Ríos, dentro del proyecto presidencial del alcalde.

Durante las últimas semanas, dirigentes del oficialismo especularon con un eventual regreso de María Eugenia Vidal a la política porteña. Interpretaron su reciente mudanza a Barrio Norte como una señal en ese sentido. Pero Vidal se muestra interesada en el armado opositor de la provincia. Y cerca de Larreta creen que su aporte al espacio en 2023 sería mayor como candidata a gobernadora bonaerense o vicepresidenta, que como postulante a jefa de gobierno.

En la UCR porteña consideran que Lousteau sería el "candidato natural" para suceder a Larreta, pero también le ven potencial para disputar la Presidencia. En pleno brote de posibles contrincantes porteños, sus armadores remarcan que competir en una interna no sería un "problema" para él. El senador nacional corre con una ventaja: es el aspirante a jefe de gobierno que mejor mide en la Capital, según las encuestas que miran en el larretismo. Además, Larreta lo necesita como aliado para garantizar la amplitud del espacio.

Pero Lousteau vuelve a ser un enigma para Pro: ¿preferirá ir por la jefatura de la Ciudad o por la Presidencia en 2023? Cauteloso, el economista no dará indicios sobre sus próximos pasos porque su futuro dependerá del armado nacional de Juntos por el Cambio. La relación con Larreta fluye "cada vez mejor", afirman desde su entorno.

Aliada del oficialismo porteño desde 2017, la diputada Graciela Ocaña también aspira a participar en la disputa por el sillón de Larreta. Construyó un estrecho vínculo con el jefe de gobierno y su partido, Confianza Pública, está plenamente integrado a la coalición oficialista. Larreta le dio a Diego García Vilas, del riñón de extitular de PAMI, la jefatura del bloque del oficialismo en la Legislatura. Tras su incursión en la provincia en 2017, Ocaña quiere volver a competir en la Capital en las legislativas de 2021.