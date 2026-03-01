Qué se sabe de la liberación de Nahuel Gallo en Venezuela

Este domingo liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido el último 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba cruzar a pie desde Colombia a Venezuela para visitar a familiares, acusado de espionaje y terrorismo por el régimen de Nicolás Maduro.

A través de un escueto comunicado en X, su mujer, María Alexandra Gómez, informó su liberación. “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”, escribió y extendió palabras de agradecimiento.

Más temprano, videos grabados en las inmediaciones de El Rodeo I, la cárcel donde se aprisionó a Gallo en Venezuela, encendieron la expectativa. En las imágenes se pueden oír los gritos de reos que daban cuenta de la liberación del uniformado detenido hace 448 días por el régimen venezolano.

Los breves clips, que cobraron especial notoriedad en redes, despertaron un aluvión de reacciones. Incluso dieron pie a una versión que luego fue confirmada: el traslado a la Argentina quedaría a cargo de un avión de la empresa privada Baires Fly, que arribó a Caracas tras partir de la Argentina el sábado por la noche. La aeronave en cuestión está vinculada al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien había solicitado viajar a Venezuela para la inauguración de la Federación Venezolana de Fútbol, pero su pedido fue rechazado por la Justicia, que lo investiga por movimientos fraudulentos de dinero. El avión, finalmente, trasladó a otros dirigentes de la AFA, quienes vuelan con Gallo al país.

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura", escribió la AFA, que además destinó palabras de agradecimiento a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) “por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar” de las naciones.

Qué dijo la esposa de Gallo ante los rumores

Poco después de las 16 de este domingo, y para apaciguar las consultas, María Alexandra Gómez publicó en su cuenta de la red social X un contundente mensaje: “A esta hora no tenemos mayor información sobre el paradero de Nahuel, pero estamos esperando noticias positivas después de 448 días de injusticias”.

La única comunicación de Gallo

Gómez, la pareja de Gallo, había confirmado su primera charla con Gallo tras permanecer 445 días incomunicado en la prisión de El Rodeo I, en las afueras de Caracas, Venezuela. El oficial, junto a unos 200 detenidos más, había comenzado una huelga de hambre para pedir su liberación.

“Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó; Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes. Lo queremos libre; necesita estar con su familia”, escribió este jueves en su cuenta de la red social X.

Liberación de presos tras la caída de Maduro

Luego de que el gobierno de Maduro en Venezuela cayera tras la intervención del presidente norteamericano Donald Trump, operativo en el que fueron secuestrados el dictador y su esposa Cilia Flores, el país vinotinto inició la excarcelación de un número importante de presos políticos venezolanos y extranjeros, varios de ellos relacionados con la oposición.

Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, dijo entonces que había “grandes expectativas de la liberación de todos los presos políticos” y pidió que la liberación se enmarque en “un proceso de reconciliación nacional y pacificación”. De acuerdo a ese organismo, 806 “presos políticos” permanecían en cárceles venezolanas al 5 de enero de 2026.

Organizaciones de defensa de los derechos civiles e informes internacionales denunciaron el encarcelamiento de activistas opositores, sindicalistas, periodistas y otras voces incómodas para el gobierno de Maduro.