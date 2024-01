escuchar

El legislador porteño Ramiro Marra cruzó al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por su idea de emitir una “cuasimoneda” con la cual pagar parte de los salarios de los trabajadores riojanos. El excandidato a jefe de Gobierno porteño consideró que se trata de un mecanismo desestabilizador contra el Gobierno de Javier Milei “típico de gobernadores populistas”. Además, apoyó las declaraciones del Presidente en torno a la supuesta deuda que el Estado debería pagarle a la provincia andina.

Consultado en LN+ respecto a los dichos de Milei sobre el paro de policías sucedido en La Rioja y las definiciones acerca de cómo administró Quintela el presupuesto de la provincia, Marra opinó: “Es una definición clara de un presidente que habla, que pone la discusión a la luz de todos y va de frente. Es claro”.

El mandatario nacional había criticado al gobernador riojano por contratar a la cantante Lali Espósito y no poder pagarle a las fuerzas de seguridad. Sobre esto Marra agregó: “ Estamos hablando de que un gobernador que contrató a Lali y no le puede pagar a los policías ”. “¿Cuánto le pagó a Lali? ¿Era necesario?”, se preguntó y aclaró: “No es en términos nominales de cuánto le pagó y cuánto sería para los policías... sino que son actos populistas para hacerle creer a la sociedad que está todo bien cuando no lo está”.

En ese sentido, se le preguntó sobre el proyecto enviado por el oficialismo riojano al Poder Legislativo local para implementar un “recurso financiero” que permita abonar el 30% de los salarios a los trabajadores con un bono especial que puede ser utilizado para transacciones comunes. El legislador porteño aseguró que es lo mismo que “emisión monetaria” y que se vio en 2001 con los patacones sin un resultado exitoso.

Javier Milei, sobre el reclamo de Ricardo Quintela al Estado: "Si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro" Archivo

“Es algo típico de gobernadores populistas que quieren seguir empapelando a los ciudadanos con papelitos de colores que no tienen sentido. Al fin y al cabo lo que quieren es emisión monetaria. ¿Qué están haciendo? Emitiendo deuda y dándosela a los trabajadores para que comercialicen con deuda”, explicó Marra.

También se le consultó si lo veía como una forma de desestabilización a lo que respondió que sí. “ Es una forma de desestabilizar. Quieren desestabilizar una postura económica donde lo que tiene que haber es un ajuste y un recorte en gastos totalmente innecesarios”, esgrimió.

Al respecto mencionó que el gobernador de La Rioja “gasta lo que otro le recauda” y que por eso en el futro se deberá debatir la coparticipación. “El debate de la coparticipación se tiene que dar en la Argentina. Hoy no se discute eso y no tenemos que involucrarnos en este tema, pero hay que resolverlo y que no pase que un gobernador puede amenazar en base a lo que dice que le responde”.

Por último, y ligado al mismo tema vislumbró que en el futuro el mundo de deshará de los Banco Centrales, al igual que como debería hacer el país, según impulsó La Libertad Avanza durante su campaña presidencial. “ Los Bancos Centrales van a cerrar en todo el mundo. El mundo tiende a eso ”, plasmó Marra.

“Estamos viendo con las criptomonedas... la gente se va al Bitcoin porque no hay un banco central atrás. No es una cuestión particular a la Argentina, pero es el que peor hace las cosas. El mundo financiero tiende a eso. Europa le sacó la posibilidad de emitir dinero a los países con el Banco Central Europeo. Ni Italia, ni Alemania por ejemplo emiten dinero”, detalló.