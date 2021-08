“República de morondanga”: la firme respuesta de Horacio Rodríguez Larreta a la frase de Cristina Kirchner

El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió hoy a la dura frase que utilizó ayer en un acto la vicepresidenta Cristina Kirchner para describir la gestión de Mauricio Macri al frente del país (habló de “república de morondanga”) y aseguró que esa no es su mirada y que pensarla así es subestimar a la sociedad argentina.

“Me parece que es menospreciar a la Argentina. La república es la República Argentina. Si a ella le parece que es una república de morondanga, yo no estoy de acuerdo en lo más mínimo”, dijo el mandatario en diálogo con radio La Red y tras ello insistió: “Me parece un menosprecio a nuestro país. Más allá de los problemas que tenemos, tenemos oportunidades enormes, tenemos una gente fantástica, pujante, muy trabajadora”.

Larreta a continuación quiso explicar lo que para él representa la Argentina y agregó que la nación es una sola, sin diferencias, “un país que viene teniendo problemas desde hace muchos años pero que tiene un potencial enorme, donde puede haber trabajo, que es lo más importante”.

Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa y Axel Kicillof

Por eso el alcalde defendió su postura, fue contra la crítica de Cristina y afirmó que no entiendo por qué su actitud de “menospreciarlo”.

“Me parece mal, no me gusta para nada escuchar una cosa así de la Argentina. No coincido con eso. Es un país que ha tenido problemas de gobiernos a lo largo de muchos años, sobre todo porque no nos hemos puesto de acuerdo”, declaró y añadió: “Como argentinos tenemos que tener un plan y una visión común, por lo menos de la mayoría, donde haya un plan consensuado, dialogado en el tiempo, que permita generar trabajo”.

La respuesta de Larreta a la frase de la vicepresidenta llegó horas después de que el propio Macri hiciera alusión al discurso y remarcara que “lo que la expresidenta llama morondanga es justamente no entender cuál es el requisito básico, inicial o suficiente para poder desarrollar el país, que es que seamos confiables, creíbles”.

Consultado por Cadena 3 por la expresión de Cristina, el expresidente y líder de Cambiemos Macri justificó su postura y explicó: “En ese tipo de país nadie invierte, en un gobierno que expulsa... Es lo que estamos viendo hoy. El Riesgo País está en 1600, esto significa que nadie quiere poner un peso en la Argentina, eso no genera trabajo”.

La frase de la polémica

La vicepresidenta Cristina Kirchner participó ayer de un acto en la ciudad bonaerense de Avellaneda junto al presidente Alberto Fernández y durante su discurso advirtió que las fallas o errores de los gobiernos populares se “magnifican y exacerban para irritar e indignar”, mientras en el pasado se ocultó “descarada y ostensiblemente la entrega de un país y el endeudamiento sin límites”.

“El poder no se cuestiona a sí mismo”, sino “al pueblo en sus errores”, dijo la expresidenta de acuerdo con lo publicado por la agencia Télam y tras ello se preguntó “dónde estaban los que hoy hablan de la república cuando se perseguía y se encarcelaba opositores sin juicio” durante la gestión de Cambiemos.

“¿De qué república nos hablan los que integraban mesas judiciales?”, insistió Cristina y contrastó el hecho de que, en cambio, “ninguno” de los exfuncionarios de su Gobierno “se fue del país” cuando tuvieron que enfrentar los procesos judiciales.

“Todos pusimos la cara y el cuerpo... Y nos vienen hablar de república, república de morondanga era eso”, enfatizó Cristina y agregó que el gobierno anterior llevó a cabo una “cacería de opositores”.

Los dichos de la exmandataria tuvieron lugar en medio del escándalo desatado por las imágenes que se conocieron hace días sobre el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, el año pasado en la Quinta de Olivos en momentos en que por la pandemia de coronavirus las reuniones sociales estaban prohibidas.

La foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, el 14 de julio de 2020

LA NACION