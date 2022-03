Respaldo gremial para la efectivización de empleados en el PAMI que decidió Luana Volnovich

La decisión de la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, de sumar a más de 600 empleados del PAMI que estaban bajo contrato a la planta permanente tiene respaldo del sindicalismo en el instituto previsional. El gremio mayoritario en el PAMI es la Unión de los Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UTI) y su titular, Osvaldo Barreñada, consideró que la incorporación toma un reclamo gremial permanente y sostuvo que solo una veintena de empleados contratados no tiene el secundario completo.

Este mes, Volnovich regularizó a 200 empleados contratados, pero en diciembre ya lo había hecho con otros 478 empleados. “Venimos pidiendo que sean designados y que no estén en negro. Entre 2015 y 2019, logramos que designen a una parte y estos son los que faltaban”, afirmó Barreñada , en diálogo con LA NACION. “Por el convenio colectivo, no puede haber contratados”, resaltó.

El PAMI, en el centro de las polémicas por su planta de empleados Maria Amasanti - LA NACION

Las incorporaciones de contratados a la planta también se habían producido, en parte, durante la administración de Cambiemos, aclaró el dirigente gremial de UTI, sindicato que exclusivamente tiene representación en el PAMI y que cuenta con alrededor de 5000 afiliados. “Cambiemos ha nombrado a gente que venía de la época de [el extitular del PAMI entre 2008 y 2015, Luciano] Di Césare. Es la pelea permanente de los gremios”, dijo Barreñada, que agregó que, “en principio”, no quedarían empleados contratados por regularizar en el instituto .

El dirigente gremial negó que sean 200 los trabajadores sin título secundario que dejaron de ser contratados para pasar a estar bajo el convenio colectivo de trabajo. “ Hay unos 20 que no tienen secundario , pero no han ingresado. No se los designó; se les renovó el contrato”, aseguró y añadió que tienen un año para presentar los estudios secundarios finalizados.

Los tres gremios con presencia en el PAMI (además de UTI, tallan en el instituto ATE y UPCN, con representaciones menores) analizan publicar una solicitada en conjunto para plantear su postura favorable a la medida de la camporista Volnovich, según adelantó Barreñada.

“Hay 13 mil empleados, son 3 mil menos que en la época de Cambiemos. Y, dentro de esos 13 mil, hay casi 6 mil que son efectores de salud propios. Son enfermeros, médicos, camilleros. No son gasto administrativo, sino prestacional”, aclaró el dirigente sindical.