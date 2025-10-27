Resultados en Buenos Aires: quién ganó en la provincia en las elecciones 2025

Con el 90,88% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se impone en la provincia de Buenos Aires al alcanzar el 41,53% de los votos en las elecciones 2025. El peronismo pelea en segundo lugar con el 40,83%.

Guillermo Francos anuncio que voto el 68% del padron electoral nacional

Este domingo 26 de octubre se llevaron adelante las elecciones legislativas nacionales en todo el país para renovar parte de las bancas del Congreso. En total se renuevan 127 bancas de Diputados y 24 de Senadores. En la provincia de Buenos Aires —el distrito más poblado del país— se definieron 35 diputados nacionales, de los cuales 17 fueron para La Libertad Avanza, 16 Fuerza Patria y 2 Frente de Izquierda.

Los partidos que quedaron fuera de la Cámara fueron el Frente Patriota Federal, quien solo obtuvo el 1,20%, Alianza Unión Federal 0,90%, Coalición Cívica 0,80%, Alianza Potencia 0,70, Movimiento Político y Social Proyecto Sur 0,60%.

El primero en manifestarse en redes sociales sobre el gran cúmulo de votos obtenido por la Libertad Avanza fue Diego Santilli, quien a través de su cuenta de X exclamó: “¡Hicimos historia en la Provincia! Gracias a todos los bonaerenses que defendieron las ideas de la libertad. Tremendo apoyo al proyecto del Presidente Milei. ¡Esto recién empieza! Y está claro que La Libertad Avanza y la Argentina no retrocede", sumando una imagen del mapa electoral.

Diego Santilli se mostró victorioso en X (Foto: Captura de X)

Desde el Gobierno quien felicitó los resultados obtenidos por el oficialismo fue el vocero presidencial, Manuel Adorni. “Linda noche. Fin”, escribió con ironía.

Manuel Adorni se manifestó en redes sociales (Foto: Captura de pantalla de X)

Los resultados en la Provincia, partido por partido

Con más del 96,43% de las mesas escrutadas, estos son los resultados de las Elecciones en Buenos Aires 2025:

La Libertad Avanza: 41,51%

Fuerza Patria: 40,85%

FIT-U (Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad): 5,03%

Provincias Unidas: 2,79%

Propuesta Federal para el Cambio: 2,79%

Alianza Provincias Unidas: 2,45%

Partido Nuevo Buenos Aires: 1,34%

Frente Patriota Federal: 1,20%

Unión Federal: 0,90%

Coalición Cívica: 0,80%

Alianza Potencia: 0,70%

Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur: 0,6%

Movimiento Avanzada Socialista: 0,56%

Alianza Nuevos Aires: 0,52%

Unión Liberal: 0,49%

Liber.Ar: 0,19%