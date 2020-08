Roy Cortina (Partido Socialista) defiende su alianza estratégica con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta Crédito: Facebook

El legislador porteño Roy Cortina (Partido Socialista) defiende su alianza estratégica con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. No se arrepiente de su acuerdo con Pro y sus aliados en la Ciudad, a pesar de que esa jugada lo enfrentó con las autoridades nacionales del socialismo, quienes amenazaron con expulsarlo de la fuerza.

Cautivado por la gestión de la pandemia y el proyecto político del alcalde porteño, Cortina aspira a que Juntos por el Cambio se ubique lejos de los extremos del macrismo duro y se convierta en un frente moderado, que incluya a progresistas y socialdemócratas. "Solo Larreta podría liderar ese espacio amplio", remarca. Por eso, cree que una eventual candidatura de Mauricio Macri en 2021 "sería muy negativa" para la coalición opositora. "Debe aportar su experiencia y dar un paso al costado", opina.

Además, critica con dureza a los referentes del socialismo nacional, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. "Hoy, el progresismo no existe porque tuvo una mirada cínica", lanza Cortina, quien aspira a competir por la presidencia del partido.

-¿A qué atribuye las críticas del kirchnerismo a Larreta en plena crisis?

-Más allá de la pandemia, la Argentina sigue signada por una grieta. Pero eso no nos puede apartar del eje. Larreta ha demostrado la mejor administración de la crisis de la pandemia en la Argentina. Tomó medidas efectivas y nunca se apartó de la comprensión de la gente. Acompañó, sin asustar a la población.

-¿Cuando habla de "asustar" se refiere al Gobierno y a Axel Kicillof?

-Estamos acostumbrados a escuchar pavadas del señor [Daniel] Gollan, el ministro del miedo. Hay que ser más cuidadoso, un poco más patriota y solidario. Lo conozco a Fernández y no tengo por qué desconfiar de su buena voluntad. Pero no ayuda que él también ataque a la Ciudad, como ocurrió con lo del PAMI. Tenemos que estar unidos.

-¿Atribuye esas críticas al rechazo de Larreta a la reforma judicial o a sus números en las encuestas?

-Si Fernández lo hace por lo de la reforma, sería una equivocación. Entiendo que esas críticas tienen que ver con los distintos grupos del Frente de Todos, donde hay cierto sectarismo. Y también verán las encuestas. Esto nos desune y nos trae problemas en la administración de la pandemia.

-¿Puede haber un estallido social similar al de la crisis de 2001?

-El mundo que emerja de la pandemia estará sumido en una crisis económica muy importante y turbulenta. Y está claro que vamos a salir con más pobreza y desigualdad en el país. Si la Argentina no está unida y no tiene una serie de propósitos que estén descontaminados de las miserias electorales, tiene pocas chances de que la crisis no le impacte de lleno. No sé si esto termina en un estallido, pero la situación no es sencilla en este escenario.

-¿Larreta debería aumentar la ayuda social, teniendo en cuenta los recursos que tiene la Capital? La oposición dice que la asistencia anunciada no es suficiente.

-La Ciudad ya ha asignado muchísimos recursos de manera directa e indirecta, cuestiones impositivas, y vamos a hacer todo lo que esté al alcance para mantener un equilibrio entre la salud y la administración. Nadie sabe si esto va a dudar seis meses o dos años. Hay que priorizar la salud y la economía, algo que el gobierno de Larreta viene haciendo bien. No es sencillo administrar una crisis de esta magnitud en la Ciudad.

-¿Se siente más cómodo con Larreta y Pro que con el socialismo nacional?

-Trato de no hacer una dicotomía de eso. El Partido Socialista definió el año pasado su ingreso con su mirada puesta, exclusivamente, en una estrategia en la Ciudad. Eso, hasta ahora, no ha cambiado. Y no nos equivocamos. Mirando el desempeño de Horacio en esta crisis, justifica esa decisión. Hoy nuestro espacio es multipartidario y orgánico, y respeta las distintas miradas. Trabajamos buscando reforzar puntos de coincidencia, que son muchos.

Hacia el futuro, creo en la constitución de un espacio muy amplio, donde puedan converger moderados, "modernizadores", progresistas y socialdemócratas, como nosotros. En teoría, es difícil de ensamblar, pero cuando uno lo baja a tierra se da cuenta de que es posible.

-¿Y quién debe liderar ese espacio "amplio"?

-Solo es posible que lo lidere Horacio. Si el liderazgo fuera del sector de los más duros, tendrá un alto porcentaje de probabilidades de que fracase. Hay que impulsar un modelo de desarrollo inclusivo y modernizador. El gobierno de Macri terminó siendo un modelo modernizador excluyente.

-Pretende encabezar el Partido Socialista nacional. ¿Qué perfil debe tener?

-Necesitamos un Partido Socialista que tenga una mirada menos dogmática y testimonial. Hoy el progresismo no existe porque tuvo una mirada cínica. Somos una socialdemocracia con capacidad de gestión, pero moderada. Cuando perdés ligazón con la realidad, te achicás. Y no hay una autocrítica. Cuando se normalice la situación y se hagan las internas, me voy a postular a la presidencia nacional del Partido Socialista.

-Habla de un espacio amplio liderado por Larreta. ¿Cómo le caería que Mauricio Macri fuera candidato en la Ciudad en 2021?

-Una candidatura de Macri sería muy negativa para la constitución de ese espacio amplio. Él debería comprender que hay que avanzar hacia un espacio con un sesgo distinto al que él impulsó en el Gobierno. Debería aportar todo lo que ha aprendido, su experiencia, y dar un paso al costado.

-No lo ve entonces como candidato.

-Sueño con una Argentina donde el protagonismo sea de los Larreta y Fernández, no de los Macri y Cristina. Y apuesto a la madurez del progresismo, que tiene que volver a lo que significó en su momento el proyecto de Hermes Binner, pero aún más amplio y moderado. Lo demás sería un fracaso. Nunca más se va a recuperar Santa Fe desde una visión testimonial.

-¿Por qué?

-Solo se le gana al kirchnerismo o pan-justicialismo reconstituyendo el espacio que permitió triunfar en Santa Fe y Rosario. Achichando es imposible. Eso lo sabe muy bien Lifschitz. No se puede criticar lo que hicimos en la Ciudad y, al mismo tiempo, pretender reconstruir un espacio que, desde el punto de vista de los sectores sociales y fuerzas políticas, es el mismo que nosotros integramos en la Capital. Con ese tipo de cinismo, el socialismo no sale hacia adelante.

-¿Se están imponiendo los "duros" de ambas coaliciones?

-Sí, es verdad, pero los sectores moderados también están en la batalla. Hay que ver cuál es el desenlace. Espero que los sectores más racionales sean los que triunfen. Hay que darle protagonismo a la moderación.

-¿Imagina una ruptura en Juntos por el Cambio en 2021?

-En un mundo con tantos cambios, no me atrevo a hacer predicciones sobre lo que puede pasar electoralmente. En la Ciudad, yo prefiero el triunfo de gente como Horacio, Diego Santilli, Martín Lousteau, Margarita Stolbizer y todos los que tenemos una responsabilidad en el socialismo. Tarde o temprano esos sectores van a converger.

-¿Qué piensa de la reforma judicial? El espacio que usted integra en la Ciudad dice que el Gobierno busca "impunidad" para Cristina Kirchner.

-No es una prioridad de gestión en este momento. Es correcto decir que ahora no hay que discutirlo por varios motivos. Eso no significa que no haya que cambiar cosas de la Justicia.

-Cristina Kirchner denunció excesos de la Policía de la Ciudad en una marcha por Santiago Maldonado. ¿Qué opina sobre el accionar de los efectivos?

-Como socialista, presto atención cuando existe un hecho de características represivas duras. En este caso, hubo una pequeña minoría con la intención de romper. Ese tipo de violencia no se puede permitir -con legalidad y las herramientas de la Constitución-. Ahora quienes cuestionan deben hacer una autocrítica. ¿Desde dónde se hacen esas críticas? ¿Desde la policía de Axel Kicillof y de Sergio Berni que tiene un desaparecido? Eso es una mirada fanática.