El jefe de Gabinete habló sobre los efectos de la pandemia y descartó la posibilidad de devaluar o de realizar ajustes para estabilizar la economía

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, habló sobre las medidas económicas que implementó el Gobierno durante estos siete meses de cuarentena por el coronavirus y descartó la posibilidad de poner fin a las ayudas económicas, como la Asistencia de Emergencia Trabajo y Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). En ese sentido, su diagnóstico fue negativo: "La Argentina se va a pegar un porrazo enorme producto de la pandemia".

Con un dólar blue a más de $195, Cafiero reiteró que "no hay posibilidades de hacer una devaluación". En diálogo con la radio El Destape, agregó: "Hoy el impacto de una devaluación sería aumentar la pobreza, sería que la inflación y los precios se disparen, que pierdan capacidad de compra los haberes jubilatorios".

A su vez, el jefe de Gabinete descartó la posibilidad de realizar ajustes para estabilizar la economía, los cuales asoció con el gobierno de Mauricio Macri. "La verdad es que la Argentina no tiene posibilidades de hacer ajustes. Este es un Gobierno que no lo tiene como lógica. Aún si lo tuviera, la Argentina se va a pegar un porrazo enorme producto de la pandemia, al igual que todo el mundo, donde no va a tener posibilidades de tener planes de ajuste como muchos están en los medios agitando".

Sobre los beneficios económicos que dispuso el Gobierno en el marco de la pandemia, Cafiero detalló que muchos beneficiarios del IFE ya pudieron retomar su trabajo y que el objetivo es ahora "focalizar y hacer más eficiente" el programa, para menos destinatarios.

También aseguró la continuidad del ATP, pero con modificaciones. Respecto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), dijo: "Cuando uno la lleva al territorio a veces empiezan a aparecer casos que no pueden acceder a ese derecho. Uno lo despejamos el jueves, el Día de la Identidad, que pusimos en marcha DNI de pre identificación para los NN".

Turismo

Consultado sobre una eventual apertura del turismo, el jefe de Gabinete dijo que "la Argentina no tiene posibilidades de hacer una apertura total" dada la situación epidemiológica del país.

"Esas condiciones son epidemiológicas y la Argentina tiene muchos casos y circulación comunitaria y vemos cómo sufren las familias cuando pierden algún familiar producto de la enfermedad", dijo.

Sin embargo, confirmó, como hizo esta mañana el ministro de Turismo, Matías Lammens, que desde el Ejecutivo esta semana van a comenzar a trabajar con experiencias piloto con el objetivo de reanudar el turismo con países limítrofes.

