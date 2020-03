Santiago Kovadloff: "Cristina Kirchner necesita el silencio de los suyos"

Kovadloff: "En este gobierno el bicéfalo es Alberto Fernández, no Cristina" 04:30

Santiago Kovadloff considera que el Gobierno necesitaba la liberación de Julio De Vido porque esa maniobra "le garantiza a Cristina [Kirchner] el silencio" del exministro. Así, en diálogo con Terapia de Noticias , el filosofo profundizó: "Mientras [Mauricio] Macri acuse al Gobierno de ser corrupto, todo va bien; pero si De Vido o Milagro Sala llegan a decir algo por el estilo, el Gobierno correría un riesgo muy grande".

Para el ensayista no es posible "que existe una Justicia no contaminada por la política". Por eso, consideró: "Creo que la política debe vivir combatiendo su politización extrema, del mismo modo que cualquiera de nosotros no es una persona digna porque se logró, sino porque lucha contra su mediocridad. La Argentina está resignada a la mediocridad en el modo en el que se ejerce el poder".

En este sentido opinó que la liberación de Julio De Vido "era imprescindible" porque "este Gobierno no podía mantenerlo preso por razones políticas". "De Vido tiene toda la información sobre Cristina, y si no lo liberaban él iba a convertirse en el enemigo de aquellos que perpetuaban su prisión", dijo.

De esta manera, Kovadloff disparó: "Esto le garantiza a Cristina silencio porque ella necesita el silencio de los suyos y la beligerancia de sus adversarios".

Más adelante en la entrevista, el filósofo criticó la "pendularidad extenuante" que hay en los discursos del Presidente. "No sabemos lo que piensa porque actúa en forma bipolar", expresó entonces, y lo diferenció -en este sentido- de Cristina, quien "es clara y no tergiversa lo que piensa".

De esta manera, el invitado consideró que "un gobierno acéfalo es realmente peligroso, pero un gobierno bicéfalo es más peligroso". "La Constitución está denunciando el bicefalismo de este gobierno porque concentra la capacidad de decisión última sobre la figura del Presidente de la República y nosotros no tenemos la impresión de que cuando el Presidente se expresa como sujeto hegemónico su palabra perdure en el tiempo", señaló Kovadloff. Y concluyó: "La bicefalía es de Fernández, él es el que tiene dos cabezas".

