Santilli dijo que el Senado aprobará la reforma laboral y que van a insistir con Ganancias

En la previa del debate del miércoles en el Senado por la reforma laboral, el ministro del Interior, Diego Santilli, se mostró confiado en que apruebe el proyecto del Gobierno en el Congreso. Además, en medio de las negociaciones con gobernadores, el funcionario dijo que insistirá con el artículo que rebaja Ganancias para las empresas en un 3%.

“Tenemos un dictamen aprobado en comisión con muchos votos. Ese es el puntapié inicial. Estoy convencido de que sale la reforma [mañana]. Yo veo a los gobernadores y a los ciudadanos que te plantean lo que Javier Milei viene planteando, ‘queremos generar laburo y tener menos impuestos’. El esfuerzo que ha hecho la sociedad fue muy fuerte”, consideró este martes Santilli.

En diálogo con radio Mitre, el ministro aseguró que en lo que va del mandato libertario, el Gobierno “bajó y eliminó impuestos” pero que “la carga tributaria sigue siendo muy alta” y eso “quita competitividad”.

Respecto a las negociaciones con los mandatarios provinciales, Santilli negó que sean ellos los que estén imponiendo cambios en el proyecto original: “Es un diálogo ida y vuelta sobre los pilares estructurales de Milei: equilibrio fiscal, bajar impuestos y generar trabajo formal”.

En otro tramo de la entrevista, a pesar de que, tal como publicó LA NACION, está presente la posibilidad de que los gobernadores presionen hasta que se quite el artículo de Ganancias, Santilli redobló: “Está dentro del dictamen. Nosotros estamos firmes con una decisión para aprobar una modernización laboral y bajar impuestos. Esa es la posición del Presidente. Cada peso de excedente se va a dedicar a bajar impuestos y devolvérselo a la sociedad. Seguimos insistiendo en esa posición clara y contundentemente”.

