Scioli se reunirá con Schiaretti para definir si se suma a Alternativa Federal

El excandidato aceptó la invitación del gobernador cordobés Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli

22 de mayo de 2019 • 14:47

El diputado Daniel Scioli aceptó la invitación del gobernador Juan Schiaretti a dialogar sobre la posibilidad de sumarse a Alternativa Federal, aunque aún no definió si se incorporará a ese espacio.

El exgobernador bonaerense ya había tenido una conversación previa con el cordobés donde se allanó el camino para la formulación de la invitación pública.

A través de un video, Schiaretti convocó a Scioli a sumarse a Alternativa Federal para definir a través de una PASO al candidato a presidente del espacio.

En declaraciones a LA NACION, Scioli dijo: "Siento un gran orgullo por la invitación que me hizo Schiaretti, ya que es un hombre de valores que comparto y con un perfil productivista como el que yo impulso. Por lo tanto, me voy a sentar a conversar con él en los próximos días. No obstante, reitero que yo soy precandidato a Presidente y voy a estar donde la Argentina me necesite, por lo que continúo con mi campaña escuchando las necesidades y demandas de la gente."

Allegados al excandidato a presidente agregaron que él "anhelaba una unidad del arco opositor, pero se están dando las cosas de manera que eso no parece posible, ya que se están definiendo espacios claramente diferenciados entre Alternativa Federal y el kirchnerismo".