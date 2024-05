Senado: los jefes de bloque presentaron una nota a Villarruel para no percibir el último aumento de sueldo

La polémica que ocasionó que otra vez los senadores tuvieran un aumento de sueldo, en este caso atado al 9% de incremento en los módulos que definen los salarios de los empleados legislativos, derivó en que presidentes de distintos bloques presentaran una nota firmada a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, para no percibir esas sumas. Esto hasta tanto avance alguna de las iniciativas que están presentadas para fijar un esquema determinado para los haberes de los integrantes de la Cámara alta. No obstante, desde el entorno de la titular de la Cámara alta insisten con que no tiene facultades para dar marcha atrás.

El documento al que accedió LA NACION ingresó por mesa de entrada el miércoles a las 20.10, minutos antes de que el oficialismo consiguiera dictamen de mayoría para la Ley Bases y el programa fiscal. Fue firmado por Juan Carlos Romero, de Cambio Federal; Eduardo Vischi, de la Unión Cívica Radical (UCR); Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia Social; Ezequiel Atauche, de La Libertad Avanza (LLA); José Mayans y Juliana Di Tullio, del kirchnerismo; y Carlos Espínola, de Unidad Federal.

“Nos dirigimos a usted a los efectos de formular aclaración en los términos y bajo las consideraciones que a continuación se detallan: con fecha 18/04/2024 se aprobó en el recinto el proyecto de resolución 615/24 a través del cual se estableció una modificación de las dietas a percibir por parte de los señores senadores y senadoras nacionales a partir del mes de mayo, expresando claramente que en esta oportunidad no se modifique la dieta establecida mediante el régimen antes mencionado, hasta tanto se determine un nuevo sistema de liquidación en función de los varios proyectos que se encuentran pendientes de tratamiento en relación a este asunto”, indicaron.

Y bajo esa postura dijeron: “En base a lo expuesto, solicitamos expresamente que la liquidación sea tal cual la realizada el mes anterior, sin contemplar los incrementos brindados al personal del Senado”.

La nota que presentaron los presidentes de bloque a Villarruel para no percibir el último aumento de sueldos

Ante esta presentación, fuentes de la Presidencia del Senado dijeron a LA NACION que Villarruel no tiene facultades “legales” para poder dejar sin efecto el incremento. “En el aumento anterior no se pudo hacer nada porque fue una decisión soberana del cuerpo. Si quieren tirarlo abajo, deberían presentarlo sobre tablas o que vaya a comisión, después llegue al recinto y votarlo afirmativamente”, explicaron.

La nota a Villarruel, en tanto, está firmada por senadores que en su momento avalaron la resolución que se votó a mano alzada y se aprobó en el recinto en tiempo récord, que ató sus sueldos al del personal legislativo. Romero, que avala el documento de hoy, fue el encargado ese 18 de abril de someter a consideración esa iniciativa de incremento de los salarios, que había sido firmada antes por él, Mayans, Di Tullio y Espínola, además de los senadores Pablo Daniel Blanco, Daniel Kroneberger, Bruno Olivera, Lucila Crexell y Sonia Rojas Decut.

