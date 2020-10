Entrevista al analista político Sergio Berensztein en Mesa Chica 12:45

El analista político Sergio Berensztein fue entrevistado este martes en Mesa Chica, emitido por LN+, y se refirió al masivo banderazo que se realizó el lunes en distintos puntos del país en contra del Gobierno. También analizó el rol de la oposición en ese contexto, en medio de la pandemia por coronavirus.

"La disputa respecto de qué es el pueblo, la gente y quiénes son los argentinos no es nueva. Me parece que últimamente lo que hay aquí es, en todo caso, una disputa por el famoso control de la calle. Las marchas son políticas, no partidarias", comenzó su análisis.

Para él, "indudablemente hubo una irrupción de múltiples sectores medios", ya que es la novena marcha en reclamo a las medidas de la administración de Alberto Fernández, que apenas lleva diez meses de mandato. "Se volvió algo sistemático y que tiene que ver con un estado de malestar importante, donde por supuesto la pandemia lo acentúa", expresó.

En tanto, sobre las declaraciones de Santiago Cafiero, dijo que "el jefe de Gabinete lo que disputa es el uso de la bandera". Y agregó: "Los colores patrios le generan un problema al Gobierno porque pierden no solamente la calle, sino simbólicamente, como pasó con el conflicto con el campo, una puja por la argentinidad".

Consultado por si las manifestaciones públicas desgastan al Gobierno o a los propios manifestantes, Berensztein señaló que, en realidad, hasta el momento "empodera" a quienes reclaman. "Las manifestaciones estas son muy populares y no veo que haya una caída del número de participación, creo que en todo caso hay cada vez más convicción", expresó.

"Respecto al Gobierno -añadió- me parece que son más importantes los conflictos internos, la disidencia que hay en cuestiones muy evidentes en política económica, política exterior, las tomas, la inseguridad. Eso genera más fricciones y más desgaste que estas manifestaciones, dado que es un electorado que no es que lo haya perdido, sino que tal vez nunca tuvo".

En cuanto a la reaparición pública del expresidente Mauricio Macri, comentó que "hay cuestiones pendientes que no están saldadas y todas las autocríticas son buenas". "Macri estuvo bastante autoindulgente", agregó.

Sin embargo, sostuvo también que "hubo muchos elementos de autocríticas que no fueron tocados por el expresidente" y, no estuvo bueno responsabilizar "a los pocos que hacían política en su gabinete", como Emilio Monzó y Rogelio Frigerio. "Las pocas cosas que Macri logró fue gracias a ese equipo", sentenció.

Por último, señaló que "hay un creciente descontento con la política en general", pero advirtió que "la oposición también es parte del problema en muchos aspectos".

"La falta de propuestas es lo que a mí más me preocupa. Por ejemplo, en materia económica yo no veo muchas ideas novedosas de cómo enfrentar esta crisis por parte de los referentes de la oposición. No hay propuestas frescas respecto de qué hay que hacer hoy. Es cierto que el Gobierno no tiene plan, pero, ¿cuál es el plan de la oposición?", dejó planteado a modo de pregunta.

