En enero de 2015, cuando era secretario de Seguridad, estuvo en el edificio de Puerto Madero donde apareció muerto el fiscal Nisman

La polémica que protagonizó hoy Sergio Berni en el Puente La Noria se suma a un largo historial. Con un alto perfil, el ministro de Seguridad de Axel Kicillof se puso al frente, en múltiples ocasiones, de actos llamativos y declaraciones controversiales, tanto en su rol actual como durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Esta mañana, en el primer día de endurecimiento de la cuarentena, Berni discutió con agentes de la Policía Federal, que no dependen de su mando, y cuestionó al Ministerio de Seguridad de la Nación ante medios de comunicación. "¿Pretendían que les lleve medialunas al ministerio para debatir cómo arreglábamos un retén?", les dijo. Como informó LA NACION, en la cartera que conduce Sabina Frederic las declaraciones de su par bonaerense cayeron mal.

No fue el primer roce que tuvo con la ministra . El año pasado, días después de asumir, causó revuelo en el oficialismo al manifestarse a favor del uso de las controvertidas pistolas Taser. A pesar de que Frederic había manifestado una visión diferente en esos temas y acababa de tomar su cargo al frente de la cartera, Berni dijo en una entrevista televisiva que estaba "totalmente a favor" de su empleo y consideró que era "imprescindible".

Entre otras declaraciones críticas de la gestión nacional, hace dos semanas el ministro bonaerense reclamó mayor asistencia de la Nación. "No es una cuestión política, es una responsabilidad", dijo en una entrevista con América TV. Y respondió de manera negativa cuando le consultaron si recibía "apoyo".

Más allá de los roces, Berni también suele mostrar un alto perfil e involucrarse de manera directa en eventos relacionados a su cartera. Hace 20 días, en medio de la conmoción causada por el asesinato de un jefe de Gendarmería en Zárate, se presentó en la escena del crimen, exhibiendo un arma larga y la captura del momento recorrió las redes y los medios. Ese día, el ministro bonaerense se puso al frente del operativo de la unidad táctica de la policía bonaerense GAD, en el cual arrestaron a dos sospechosos.

Días atrás, fue su jefe de gabinete, Mario Baudry, quien se vio envuelto en una polémica por haber violado el aislamiento social, preventivo y obligatorio y haber agredido a oficiales. Berni lo defendió. "Me aseguró que no pasó lo que se dice y me contó su verdad. No tengo por qué no creerle", dijo.

En el departamento de Nisman

Pero su acción más controvertida, quizá, tuvo lugar hace cinco años, cuando el entonces secretario de Seguridad de Cristina Kirchner se presentó -y se dejó ver- en el departamento de las torres Le Parc donde el fiscal federal Alberto Nisman había sido hallado sin vida con un tiro en la cabeza. Era enero de 2015.

Al relatar cómo había sido su llegada al lugar, el entonces secretario de Seguridad de Cristina Kirchner aseguró primero por Radio Mitre que había llegado al lugar "junto al juez", aunque poco después dijo en TN que había arribado "dos minutos antes" que el magistrado. Posteriormente fue imputado por anomalías ocurridas después del hallazgo del cuerpo del fiscal.

En el anteúltimo año de su gestión nacional, Berni dejó impresa en muchas retinas una postal histórica de su alto perfil, que tal vez sea la más recordada, al sobrevolar en helicóptero la importante protesta que tenía lugar en la Panamericana en apoyo a los trabajadores despedidos de la autopartista Lear.

Una de las imágenes más recordadas de Berni lo muestra en 2014 sobrevolando la Panamericana Fuente: DyN

Al aterrizar, se subió a una moto, desde la cual también brindó declaraciones a la prensa. "Esto es lo que tenemos que hacer todos los días. Deberíamos estar persiguiendo delincuentes y no a grupos de manifestantes", dijo.