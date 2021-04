Cristina Pérez, sobre Alberto Fernández: “Se muestra más como comisario que como líder”

Como en cada emisión de Confesiones en la noche (Radio Mitre), Cristina Pérez analizó la coyuntura política con un editorial. En la emisión de este miércoles, la periodista y conductora comparó el incómodo momento que vivió Alberto Fernández en la Cumbre Iberoamericana virtual de jefes de Estado con la manera en la que el Presidente ejerce el poder en la Argentina.

“‘Disculpe Presidente que le corte la palabra, pero la conexión está fallando y no le entendemos’”, citó Pérez lo que había sucedido. “Luego de varios intentos fallidos, el coordinador le volvió a remarcar que había como una distorsión de la voz y que parecía que era un problema en la Argentina. Y la metáfora sirve perfectamente para lo que hoy sienten un gran número de argentinos: al Presidente no se lo entiende”, opinó.

En la misma línea, Pérez dejó entrever que algunas actitudes de Fernández responden a asesores de su círculo cercano y a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Y a veces también se le distorsiona la voz como si viniera de un ventrílocuo o ventrílocua. Al Presidente no se lo entiende. Luego del mensaje de aquel miércoles intempestivo en el que suspendió las clases (presenciales), desmintiendo en horas a sus propios ministros y dejándolos como esos que tienen buenas ideas, pero si es necesario, también tienen otras totalmente distintas, ayer volvió a reunirse con a pesar de todo esto, para analizar un retorno de la presencialidad ‘administrada’ en las escuelas”, añadió.

Sobre la disputa legal desatada entre el Gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires, Pérez consideró que el territorio encabezado por Horacio Rodríguez Larreta tiene la potestad de resolver per sé si restringe o habilita la presencialidad. Asimismo mostró preocupación por la resolución que pueda adoptar el Máximo Tribunal. “Hay quienes consideran que, en el ejercicio de su autonomía, la Ciudad ni siquiera necesitaba ir a la Justicia porque el jefe de Gobierno tiene la potestad para decidir sobre las clases. En la Ciudad responden que si no iban ellos, iba a ir el Gobierno. Lo único que les digo es que esperemos que la Corte Suprema de Justicia no abra ninguna Caja de Pandora”, advirtió.

Editorial de Cristina Pérez en "Confesiones en la noche" (Radio Mitre) - (Crédito: Cienradios)

Pérez arremetió contra el Poder Ejecutivo y cuestionó que el Decreto de Necesidad y Urgencia que suspende las clases solo tenga como objeto la Ciudad. “Este miércoles no tuvieron la mejor idea que meter presión por carta a los colegios privados, advirtiéndoles que el DNU está vigente y que es federal. ¿De verdad era necesario apretar a los colegios porteños? Porque el decreto será federal pero solo castiga a la Ciudad y en casi todas las provincias deciden como corresponde constitucionalmente los gobernadores”, recordó.

Habiendo expuesto su opinión sobre el uso discrecional de la herramienta legal que suspendió las clases presenciales en la Ciudad, Pérez criticó con dureza “la actitud cambiante del Fernández”. “La verdad, que además de ser poco original, el Presidente de la Nación se muestra cada vez más a sí mismo como un comisario y menos como un líder. Para liderar, al menos debería sostener una semana sus ideas. Y lo que vemos es una sucesión de espasmos y de persecución. Me dio vergüenza leer el apriete a los colegios”, sentenció.

La conductora de Confesiones en la noche también recordó la liberación masiva de presos ordenada en plena primera ola de la pandemia de coronavirus. “En un país con una inseguridad insoportable, el mismo ‘comisario-presidente’ que no dijo nada cuando se abrieron las cárceles y dejaron libres a presos peligrosos, el mismo ‘comisario-presidente’ que no se entera de que los motochorros son dueños de las calles, se dedica a perseguir a los colegios. Lo peor es que el comisario también es profesor. Poco honor le hace a su misión docente. Raro país la Argentina, donde hoy los rebeldes son colegios, maestros y niños que fueron a la escuela a aprender o a enseñar. La conexión está fallando presidente, no le entendemos bien”, concluyó.

LA NACION