Sergio Uñac festeja 15 victorias departamentales pero pierde la capital de San Juan

SAN JUAN (Enviado especial).– El escrutinio en San Juan avanzaba lento este domingo por la noche, pero daba como resultado una tendencia oficialista que remarcó el gobernador Sergio Uñac “en 14 o 15 departamentos”, aunque cedía la Capital en favor de Unidos por San Juan (la denominación provincial de Juntos por el Cambio). El mandatario provincial señalaba que su lista a gobernador hubiera resultado victoriosa si la elección de mandatario se habilitaba, algo que la Corte Suprema suspendió.

“Hemos ganado en 14 o 15 departamentos, 23 o 24 bancas. Ganamos en el 75% de los municipios. No han podido torcer la voluntad de los sanjuaninos”, dijo Uñac en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno provincial.

Conferencia de prensa de Sergio Uñac y el candidato a vicegobernador Cristián Andino. Marcelo Aguilar

A pesar de que el tramo de gobernador de la elección no se contabilizó oficialmente, el mandatario agregó que el resultado le hubiera sido favorable. Sostuvo que su frente obtuvo “51%” contra “35 o 36% de Juntos por el Cambio.

“Vamos a hacer la presentación de lo que la Corte aparentemente me ha pedido, porque no me llegó notificación”, aclaró el gobernador sobre sus próximos pasos. De esa forma, confirmó que insistirá con su candidatura . En conferencia de prensa, leyó el artículo 175, que él asegura que lo habilita a un tercer mandato como gobernador tras haber tenido uno como gobernador inmediatamente anterior.

La fuerza de Uñac retenía el departamento de Rawson, el de mayor peso electoral en la provincia, donde Carlos Munisaga se imponía en la sumatoria de la agrupación San Juan por Todos, subagrupación Vamos San Juan (en la provincia se votó con un sistema análogo a la ley de lemas, llamado Sipad). Munisaga sumaba 545 votos dentro de un lema que llegaba a los 1339 cuando las mesas escrutadas apenas superaban el 5%.

Al cierre de esta edición, no llegaba al 1% el nivel escrutado en Rivadavia, otro de los principales departamentos (gobernado por la oposición, que se adjudicaba la victoria) y no se había cargado ningún dato de Chimbas, un distrito gobernado por el sector de José Luis Gioja.

José Luis Gioja llegando a votar a la escuela Cecilio Avila en Rawson. Marcelo Aguilar - LA NACION

En la ciudad Capital, la victoria le correspondía a Susana Laciar, alineada con Marcelo Orrego, candidato a gobernador en una elección que, por el fallo de la Corte Suprema a partir de la controvertida postulación de Uñac, no definió los ganadores del Poder Ejecutivo provincial.

Con menos de un 10% escrutado, Laciar era la más votada dentro de Unidos por San Juan, con su lista 17, que llegaba a 1046 votos.

En las filas opositoras se destacaba esa victoria como importante. A nivel municipal, Uñac gobernaba en 15 departamentos con sus aliados. De confirmarse sus guarismos, habría retenido el número o bajado uno.

Marcelo Orrego, candidata a Gobernador por Unidos por San Juan LA NACION

En Santa Lucía, retenía el poder Juan José Orrego, hermano de Marcelo Orrego. Su lista, con 2090 votos, era la más votada en el lema opositor, con poco más de 13% de los votos escrutados.

En Pocito, el departamento originario de Uñac, donde fue intendente, se imponía el oficialismo con la candidatura de Néstor Fabián Avallay, que con su lista 10 alcanzaba 1409 votos.

La participación electoral rondaba el 70%, según datos provisorios previos al cierre. En San Juan hubo 603.276 electores habilitados para sufragar y 6461 candidatos, entre las categorías de gobernador y vice (que no se contabilizaron), diputados departamentales y proporcionales, intendentes y concejales.

Pelea con la Corte y denuncias

La nota política del día la marcó el gobernador Uñac, que mostró que persiste su enojo por el fallo de la Corte que puso en duda que su candidatura sea lícita y, en consecuencia, llevó a la suspensión definida por el máximo tribunal el martes.

Uñac llegó alrededor de las 11.30 al Colegio Secundario Profesor Froilán Ferrero, de Villa Aberastain, en el departamento de Pocito y, antes de emitir su voto, señaló: “Voy a contestar [el fallo]. Lo que no sé es en carácter de qué, porque a mí no me han notificado. Hay un proceso iniciado contra el ciudadano Sergio Uñac; me presento como ciudadano, no como gobernador. A mí, como ciudadano y aludido en el proceso, nunca me han notificado. ¿Qué es el derecho de defensa, hay que respetarlo? Parece que no. Me siento suspendido por algunas fechas, hay que ver si me sacan del campeonato, o no”.

El exgobernador Gioja, candidato nuevamente a ese cargo dentro del mismo lema de Uñac pero en otra subagrupación, dijo al votar que “nunca en la historia de la democracia en la Argentina se ha votado solamente por intendentes, concejales y diputados provinciales” y que “está guillotinado el voto”.

En la jornada se denunciaron irregularidades y se registraron algunos incidentes, como el que terminó en la detención de un fiscal general de una fuerza identificada con el diputado Javier Milei por haber insultado a autoridades de mesa e ingresar por la fuerza a un cuarto oscuro en una escuela de la Capital.

Los candidatos a gobernador Marcelo Orrego y Sergio Vallejos, ambos de Unidos por San Juan, denunciaron faltante de boletas en el inicio de la jornada.