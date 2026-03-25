Sergio Uñac pidió que el PJ defina antes de fin de año quién será su candidato a presidente en 2027

El exgobernador de San Juan y actual senador por esa provincia, Sergio Uñac, pidió que el Partido Justicialista (PJ) defina los integrantes de la fórmula presidencial con la que se presentará en las elecciones de 2027 antes de fin de año. En una carta a los afiliados, consideró que es necesario evitar los “plazos acotados” que marca la Carta Orgánica del partido, que prevé esa definición para el mismo año electoral, mediante la realización de las elecciones PASO. Para el exmandatario sanjuanino, deben realizarse internas abiertas.

Según la carta que publicó Uñac (que es consejero del PJ nacional), para el peronismo “solo será posible construir un proyecto político sólido si el proceso de definición de candidaturas no se desarrolla de manera improvisada o en plazos extremadamente acotados”. Aclaró que la Carta Orgánica del partido “establece que la fórmula presidencial debe resolverse mediante las PASO, conforme a la Ley 26.571, lo cual en el calendario actual ubicaría esa definición en agosto del año electoral, o incluso después, en caso de una eventual suspensión de las primarias”.

“Ese cronograma resulta claramente insuficiente para ordenar políticamente al justicialismo, construir consensos programáticos y desarrollar una estrategia electoral nacional coherente”, consideró Uñac, que fue gobernador de San Juan hasta 2023, cuando la provincia cambió de manos y se impuso en las elecciones Marcelo Orrego, que se presentó desde Juntos por el Cambio y venció a Rubén Uñac, el hermano del exmandatario (Uñac había intentado volver a presentarse, pero la Corte Suprema le impidió ir por un tercer mandato consecutivo).

Uñac argumentó que el calendario electoral impone una ”enorme complejidad territorial", por la elección simultánea del presidente, de 22 gobernadores y de senadores en ocho distritos. Subrayó que “ignorar esa dimensión federal, o abordarla sin planificación estratégica, solo contribuiría a la fragmentación política, al cuentapropismo electoral y a la pérdida de competitividad frente al oficialismo”.

“Propongo que el Partido Justicialista debata la convocatoria a elecciones internas abiertas para la selección de la candidata o el candidato presidencial antes de finalizar el año 2026″, fue la moción que hizo Uñac en su carta, fechada el jueves pasado. “Una instancia de este tipo permitiría ordenar la discusión política con suficiente anticipación, promover el debate programático y fortalecerla legitimidad de la candidatura que represente a nuestro movimiento en 2027″, opinó Uñac.

Para el exgobernador sanjuanino, “una definición temprana de liderazgos permitiría también convocar nuevamente a compañeras y compañeros que , en los últimos tiempos, han participado de otras propuestas electorales o se han distanciado del partido”. En un video que publicó en sus cuentas de redes sociales, Uñac afirmó que hace la propuesta de adelantamiento de definiciones ante la inminencia de que el Gobierno modifique el sistema electoral (la eliminación definitiva de las PASO es una posibilidad que se baraja en el oficialismo).

✍🏼 Carta a las autoridades de nuestro Partido Justicialista Nacional.



Presenté ante el @p_justicialista una serie de propuestas para organizar, fortalecer y proyectar nuestra fuerza política frente al enorme desafío electoral que el pueblo argentino afrontará durante el próximo… pic.twitter.com/zIdpCzJ10b — Sergio Uñac (@sergiounac) March 25, 2026

“Ese proceso de internas abiertas, con participación de afiliados e independientes, podría convertirse en el punto de partida para la reconstrucción política de nuestro frente nacional”, planteó el senador.

Según pudo saber LA NACION de una fuente partidaria bien informada, la propuesta de Uñac “no va a merecer respuesta”, aunque podría ser tratada por la mesa directiva del partido. El PJ tiene como presidenta a Cristina Kirchner, detenida con prisión domiciliaria por el caso Vialidad, pero la conducción cotidiana de los asuntos partidarios está a cargo de los vicepresidentes (son José Mayans, Lucía Corpacci, Germán Martínez, Mariel Fernández y Ricardo Pignanelli).

El PJ de San Juan, en tanto, está en manos del diputado provincial Juan Carlos Quiroga Moyano, un candidato que cuenta con respaldo de Uñac y del exgobernador José Luis Gioja, que anudaron un acuerdo en el partido tras años de enfrentamientos que los llevaron, incluso, a competir con listas separadas (aunque dentro del mismo lema) en las elecciones para gobernador de 2023.