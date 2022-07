Silvina Batakis, en tuits: del accidente por el que casi pierde su tesis al día en que su padre “lloró mirando dinero”

Desde que se confirmó que Silvia Batakis asumirá el puesto de ministra de Economía, para reemplazar a Martín Guzmán, rápidamente los argentinos comenzaron a indagar sobre ella. Si bien su trayectoria académica y como funcionaria pública se hizo rápidamente conocida, también lo hizo su vida privada. A través de un paseo por su cuenta de Twitter es posible conocer un poco más el perfil de la nueva titular del Palacio de Hacienda.

Hasta este domingo a la noche, Silvina Batakis se desempeñaba como secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, la cartera que conduce el camporista Eduardo “Wado” de Pedro. Además, entre 2011 y 2015 fue ministra de Economía bonaerense en el gabinete de Daniel Scioli. Asimismo, es egresada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, se diplomó con un máster en Finanzas Públicas Provinciales y uno en Economía Ambiental de la Universidad de York, Inglaterra. A su vez es doctoranda de la Universidad Austral.

Silvina Batakis formó parte del Gabinete de Daniel Scioli Twitter @sbatakis

Aunque siempre cultivó el bajo perfil, es fanática de Boca y conocida por ser “simpática, optimista y divertida”. La economista suele hacer uso de sus redes sociales para contar problemas cotidianos, anécdotas de su infancia y marcar posturas políticas.

La pérdida de su trabajo como doctoranda

En 2019, cuando Batakis contó a la comunidad de Twitter un accidente doméstico que casi pierde su “cursada” como doctoranda luego de volcar líquido en su notebook. “¡¡Me quiero matar!!”, comenzó a decir en el tuit. Luego, explicó: “Se me cayó el termo con agua caliente en el teclado de la computadora. Tengo todo mi doctorado ahí adentro, trabajos para entregar, papers. ¡No puedo creerlo!”.

Silvina Batakis utilizó sus redes sociales para contar una anécdota sobre su computadora

Al parecer, la flamante ministra no realizaba copias de sus trabajos escritos, por lo que casi pierde los ensayos de la tesis y otros documentos importantes. “Tenía trabajos casi terminados para dos materias re duras. Más los ensayos de tesis, toda la bibliografía...”, describió.

El accidente había sido ocasionado por una muestra de afecto que le realizó su hijo. “Abrazo de hijo. Su hombro empujó involuntariamente el termo. Me quedé disfrutando el abrazo (los adolescentes los mezquinan bastante, al menos el mío). ¡Para cuando me di cuenta, inundación!”.

Silvina Batakis suele contar su vida privada a través de sus cuentas sociales Twitter @sbatakis

Finalmente, todo terminó bien. Según contó en esa ocasión, envió a arreglar la computadora y logró que le sacaran el disco rígido. “¡¡Disco recuperado!! ¡Y aliento también!”, afirmó.

Recuerdos de infancia

En 2019, Batakis contó que su padre era trabajador de YPF. El hombre fue despedido de la petrolera y cobró una indemnización. Sin embargo, debido a los vaivenes económicos vividos durante la hiperinflación (1989 y 1990), el valor del dinero terminó muy bajo.

Silvina Batakis habló sobre cómo vivió la hiperinflación Twitter @sbatakis

“A mi viejo también lo echaron de YPF. Le pagaron la indemnización y con la hiper no les sirvió para nada. Lloraban mirando el dinero”, relató en Twitter la funcionaria. A su vez, consideró: “El neoliberalismo nos hizo perder soberanía energética y destruyó familias”.

En otra ocasión, la economista recordó que durante el último año del secundario en La Plata, debió juntar cartones y diarios para costearse el viaje de egresados junto a sus compañeros de colegio. “Me traes viejos recuerdos... en La Plata juntando cartones y diarios y vendiéndolos al diario El Día para poder pagarme el viaje a Bariloche”, tuiteó.

Silvina Batakis habló de su pasado Twitter @sbatakis

Su postura sobre las mujeres y el aborto

En varias ocasiones, Batakis se mostró a favor de la legalización del aborto, aunque aclaró que probablemente ella no abortaría. “Nunca estuve en lo que imagino la dramática decisión de tener que decir un aborto. De hecho, creo que no lo haría. Pero no es el punto. Todos estamos a favor de la vida. Estar a favor de la legalización del aborto no implicar va a incentivar el aborto”, escribió en su Twitter.

La opinión de Silvina Batakis sobre el aborto Twitter @sbatakis

Sobre la militancia feminista y el avance de las mujeres en espacios públicos y privados, la flamante ministra propuso en 2018: “¿Serviría de algo que todas las mujeres dejáramos de ir a eventos donde solo hay hombres? ¿Nos atreveríamos a ponernos de acuerdo?”.

Silvina Batakis y su relación con el feminismo Twitter @sbatakis

Su opinión sobre el dólar

Durante el gobierno de Mauricio Macri, Batakis se mantuvo muy activa tuiteando sobre las políticas económicas del gobierno de Juntos por el Cambio. En 2019, por ejemplo, aseguró en su cuenta de Twitter: “Cuando el dólar pase los $50, el hambre será tremenda”.

La opinión de Silvina Batakis sobre el dólar Twitter @sbatakis

En otro tuit, arremetió contra el interés que suscita el precio del dólar: “La falta de conocimiento de quienes nos (des)gobiernan, hizo que no se entienda que la mayoría de la población de Argentina no va a comprar dólares, porque ni siquiera pueda comprar asado. Lo que deben hoy sí entender es que la harina será más cara, que habrá inflación alta”.

Silvina Batakis y su postura sobre el dólar Twitter @sbatakis

Su faceta cocinera

Durante la primera etapa del aislamiento decretado por el Gobierno nacional en 2020 por la pandemia de coronavirus, Batikis se dedicó a compartir con sus seguidores distintas recetas de cocina. Aunque admitió que no le gusta cocinar, se animó a detallar el paso a paso de varias recetas como espinacas marroquíes, sopa crema de tupinambos, risotto y tabulé.