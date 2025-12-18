Sur Finanzas: detectan “tasas usurarias” en los préstamos a un club de Primera y un pago inusual al equipo de Tapia

La documentación secuestrada en los allanamientos a Sur Finanzas comienza a revelar datos inesperados. La Justicia detectó que muchos de los clubes investigados tomaron préstamos con esa financiera a “tasas usurarias” y aceptaron “cláusulas de mora abusivas”, especialmente los de Primera División.

En el expediente judicial sobresale el caso de Argentinos Juniors, que cedió cheques por $600 millones y recibió apenas $400 millones, dejando una ganancia automática para la empresa de $200 millones.

A los investigadores también les llamó la atención el contrato de sponsoreo entre la firma de Ariel Vallejo y Barracas Central. El club de “Chiqui” Tapia recibió $120 millones en un solo pago, mientras que el resto de los clubes cobraban en cuotas. Para la Justicia no es una casualidad. “El crecimiento de Sur Finanzas coincide con la etapa en la que Tapia consolida su poder en AFA y en la Liga Profesional”, sostuvo la fiscal Cecilia Incardona al momento de pedir los allanamientos a los clubes.

En el operativo realizado el 1 de diciembre en la sede central de Sur Finanzas, en el centro de Adrogué, la Justicia secuestró un bibliorato con la denominación “Clubes”, donde estaban varios de los contratos de sponsoreo, y una carpeta identificada como “PSP nóminas de clientes”. También se incautó mucha documentación sobre préstamos y mutuos.

El caso de Argentinos Juniors sorprendió a los investigadores. Ese club, según consta en una resolución judicial de 55 carillas a la que tuvo acceso LA NACION, libró y cedió E-CHEQS por $600.000.000 a favor de Sur Finanzas para obtener financiación. Pero el monto transferido fue de apenas $400.000.000.

“La diferencia de $200.000.000 es absorbida por Sur Finanzas y se justifica bajo los conceptos computables del CFT (costo financiero total), que incluyen tasa de interés, gastos de liquidación, comisión de valor al cobro y gastos de administración”, se puede leer en el expediente.

Ese mismo club recibió un préstamo de Sur Finanzas de $200 millones, la misma cifra que había revelado LA NACION a partir de la documentación que la DGI le envió a la Justicia. El acuerdo con las autoridades de Argentinos Juniors se firmó el 23 de diciembre de 2024. “El contrato establece un C.F.T. del 55% sobre el capital desembolsado. El repago total se fija en diez cuotas de $30.000.000 ($300.000.000 en total a restituir, sin incluir gastos ni intereses del 40% TNA). El resumen de cuenta de AAAJ con Sur Finanzas PSP S.A. muestra que, mes a mes, se facturan $10.000.000 como “COMISION POR PRESTAMO OTORGADO”, destacó la fiscal al momento de pedir los allanamientos y la imputación a los clubes.

El vínculo entre la institución que preside Cristian Malaspina, un incondicional del presidente de la AFA, aparece en otro expediente judicial que tramita en el fuero Penal Económico pero podría pasar a la justicia federal de Lomas de Zamora. En esa causa se encontraron transferencias entre la empresa Construcciones TAR, investigada por una maniobra de lavado, y el club de la Paternal. Los montos, según fuentes judiciales, todavía no figuran porque hace pocos días se levantó el secreto fiscal y bancario de todas las personas y sociedades investigadas.

LA NACION se comunicó con el presidente de Argentinos Juniors, quien rechazó hacer comentarios.

Vallejo y Tapia en el predio de la AFA

La causa judicial que llevan adelante Incardona y el juez Luis Armella comenzó por una denuncia de una empresa, Auriga League, que le otorgó un préstamo de 2 millones de euros a Banfield, y luego se nutrió con información que envió la DGI en otro expediente, a cargo del juez Federico Villena.

Los allanamientos en Sur Finanzas revelaron que esa empresa le otorgó otros dos préstamos millonarios al Taladro de US$ 500 mil. Se firmaron el 17 de julio y el 9 de octubre de 2023, durante la gestión de Eduardo Spinosa. Por el primer préstamo, abonado en efectivo, las autoridades se obligaron a pagar US$ 60 mil de intereses.

De los clubes de Primera, San Lorenzo fue el que más dinero recibió de parte del financista cercano a Tapia. Tal como adelantó LA NACION, hubo varios préstamos millonarios por más de $1600 millones y se utilizaron los derechos de televisación como garantía de pago. La prueba es una escritura pública fechada el 19 de noviembre de 2024.

“El contrato de cesión de derechos sobre la Superliga estipula que Sur Finanzas Group S.A. es la única autorizada a recibir el pago de los derechos cedidos. Este monto debe ser abonado por la Superliga (AFA) directamente en una cuenta del Banco Coinag de titularidad de SUR FINANZAS GROUP S.A”, dice en la causa.

Según un informe elaborado por el club de Boedo a pedido de la Comisión Fiscalizadora, en total hubo ocho transferencias por los préstamos de Sur Finanzas. La primera sumó $115 millones; la segunda, $500 millones; la tercera, $100 millones; la cuarta, $30 millones; la quinta, $450 millones; la sexta, $300 millones; la séptima, $120 millones; y la octava, $25 millones.

Moretti, sur finanzas,

Esos préstamos otorgados durante la gestión de Marcelo Moretti generaron intereses y tasas que ahora están en la mira de la Justicia. La Justicia secuestró información contable que confirma que el costo financiero total asciende a $121.500.000, muy por debajo de los números pactados con Argentinos Juniors.

¿Cuál era el rol de la AFA en todas estas maniobras? "La AFA, como entidad rectora, principal canalizadora de activos y facilitadora de estas transacciones, no puede ser considerada un tercero ajeno a esta maniobra", sostuvo la fiscal.

Se hacen presentes peritos informáticos. Allanamiento en Sur Finanzas, sede central de la financiera ligada al “Chiqui” Tapia y el club Banfield Camila Godoy

En el allanamiento a Sur Finanzas también aparecieron los contratos de sponsoreo con los clubes de Primera y del Ascenso. Los investigadores se sorprendieron con un dato: Barracas Central, el club de Tapia, firmó un convenio con Sur Finanzas Group por $120.000.000 más IVA, “con la característica particular de haber pactado el pago total en una única exhibición el 15 de enero de 2025″. Los firmantes de ese acuerdo fueron el presidente del club, Matías Tapia, y el secretario general, Daniel Pagano, junto a Ariel Vallejo, dueño de la financiera.

Para los investigadores, ese privilegio no fue casual. La fiscal Incardona destacó que “el crecimiento de Sur Finanzas como sponsor y prestamista (del fútbol argentino) coincide con la etapa en la que Tapia consolida su poder en AFA y en la Liga Profesional”.

En cambio, el resto de los contratos cobraban en cuotas. Banfield, por ejemplo, acordó este año un total de US$ 300.000 en 12 cuotas para tener el logo de Sur Finanzas en la camiseta. Algo similar ocurrió en Racing, Platense, y varios clubes del Ascenso. La documentación secuestrada reveló otros montos de los acuerdos por sponsoreo: Los Andes (180 millones), Temperley (55 millones), Armenio (36 millones), Dock Sud (24 millones), Excursionistas (20 millones).

Ariel Vallejo y el presidente de Banfield Matías Mariotto.

Hasta los acuerdos con la Liga Profesional eran en cuotas. “Se hallaron acuerdos con la Liga Profesional de Fútbol (LPF) por $600.000.000 más IVA y con el Consejo Federal (CFFA) por $200.000.000 más IVA, ambos a ser pagados en diez cuotas”, dice el expediente.

Aunque Sur Finanzas fue sponsor de la Selección argentina y vendía entradas para los partidos desde su redes sociales, en la sede de la financiera no apareció ese contrato de publicidad. Por ese motivo, la fiscal pidió registrar las oficinas de la AFA y de la Superliga. En esos allanamientos, aparecieron evidencias concretas.