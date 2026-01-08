Claudio “Chiqui” Tapia exhibió el apoyo de dos intendentes peronistas ligados al fútbol y la Ceamse

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, recibió a los intendentes Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), en un encuentro que quedó registrado en fotos y sirvió para que Tapia pudiera exhibir que cuenta con apoyo dentro del peronismo, en momentos en que lo afecta una serie de revelaciones sobre presuntos manejos irregulares de los fondos de la entidad rectora del fútbol. Tanto Granados como Mantegazza tienen vínculo con Tapia a través de la AFA y de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), la empresa de disposición de residuos que Tapia también preside.

La imagen, que comenzó a correr el miércoles por la noche, muestra sonrientes a Granados, Mantegazza y Tapia junto a un estrecho colaboradl, Dante Majori. Majori es presidente del club Yupanqui, integra el Comité Ejecutivo de la AFA y preside la mesa de la Primera C, categoría en la que milita su club desde 2022, cuando ascendió por primera vez en su historia.

Tapia empezó a rodearse de jefes comunales para demostrarle al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que tiene apoyo político. El jefe de la AFA preside la Ceamse por mandato del gobernador, quien lo designó en la presidencia en 2024, luego de que el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, lo desplazó de la vicepresidencia en representación de la ciudad de Buenos Aires. Tapia había llegado a ese puesto directivo fruto de un antiguo acuerdo que habían tejido Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Hugo Moyano (de quien Tapia fue yerno), en 2015. Es empleado de planta permanente en la Ceamse.

Tapia, con los intendentes De Achával, Otermín, Mantegazza y Granados, en la Ceamse, en noviembre pasado Ceamse

El titular de la AFA pretende mantenerse al frente de la Ceamse, pese a los rumores de que Kicillof podría soltarle la mano por consejo de algunos de sus principales funcionarios. En ese contexto, la reciente foto compartida entre el intendente de Ensenada, Mario Secco, y el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón (principal adversario de Tapia), generó cierto impacto dentro del peronismo.

Los dos intendentes con los que Tapia se fotografió tienen vínculos con la AFA y con la Ceamse. En territorio de Granados está ubicado el predio de la entidad, denominado “Lionel Andrés Messi”, sede de entrenamiento de los seleccionados nacionales. En ese predio, tanto Granados (apodado “Gato”), como Mantegazza y otros intendentes, compartieron partidos de fútbol informales con Tapia.

Granados, Martín Insaurralde, Tapia, Federico Otermín y Mantegazza, entre los jugadores de un partido en el predio de Ezeiza, en 2022 Twitter

Además, en Ezeiza está enclavado el club Tristán Suárez, que juega en la segunda categoría del fútbol argentino (Primera Nacional) y en el que la Municipalidad de Ezeiza tiene influencia decisiva. Gastón Granados y, antes, su padre y exintendente, Alejandro Granados, fueron presidentes del club.

En tanto, Mantegazza brinda apoyo desde el municipio al club Estrella del Sur, una institución joven (se fundó en 2005) cuyo estadio se llama “Claudio Tapia”. Estrella del Sur ascendió a Primera C en 2024, junto al club Camioneros, la entidad deportiva del sindicato de Hugo y Pablo Moyano. Mantegazza es uno de los fundadores de Estrella del Sur y fue su presidente. En la camiseta del club, uno de los principales sponsors es Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo, hombre cercano a Tapia investigado por presunto lavado de dinero.

Tapia, con la camiseta de Estrella del Sur en sus manos, junto a Mantegazza

Los distritos de Ezeiza y San Vicente son, además, clientes de la Ceamse. Depositan sus residuos en los predios de la empresa que preside Tapia, por lo que los municipios pagan mensualmente. En Ezeiza está uno de esos complejos ambientales. En ese predio se procesan 12.332 toneladas de residuos en promedio por mes, según información de la Ceamse.

En los últimos días, Tapia estuvo en Mar del Plata. Según informó el diario La Capital, de esa ciudad, visitó el Balneario 12, de Punta Mogotes, clásico reducto futbolero local, y el club Aldosivi. Regresaría en los próximos días.