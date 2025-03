The Wall Street Journal trazó los vínculos de Hayden Davis con Milei y subrayó que los rodean “amenazas de demandas”

El diario estadounidense especializado en economía The Wall Street Journal abordó el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que disparó su cotización tras una recomendación del presidente Javier Milei para luego desplomarse con pérdidas millonarias como resultado, en un artículo en el que describió a Hayden Davis, responsable del lanzamiento, como un “experto en estafas” y subrayó sus vinculaciones con el jefe del Estado .

La nota se titula “‘El ‘experto en estafas’ detrás del escándalo criptográfico de 250 millones de dólares en la Argentina” y es un perfil de Davis. En el texto, se remarca que Davis y el Presidente “juntos lanzaron un token criptográfico que está sacudiendo la presidencia de Milei”.

Para confeccionar el perfil de Davis, The Wall Street Journal relevó entrevistas y “más de una década de publicaciones en redes sociales, podcasts y blogs”.

Javier Milei, con Hayden Davis LN+

En el artículo, se recuerda el devenir de la criptomoneda tras la intervención del Presidente, con su tuit del 14 de febrero en el que difundió el proyecto de Davis. “Cuando Milei promovió $LIBRA en las redes sociales, el precio se disparó, hasta que se desplomó, destruyendo hasta aproximadamente mil millones de dólares en valor de mercado, según DEX Screener, un proveedor de criptodatos”, se puntualiza. “Más de 10.000 inversores han perdido un total de al menos 250 millones de dólares, según la firma de análisis blockchain Nansen. Davis, sin embargo, ha reconocido que se llevó cerca de 100 millones de dólares vendiendo rápidamente antes del estallido”, se añade en la nota, firmada por las periodistas Katherine Long y Vicky Ge Huang.

“ Ahora, amenazas de demandas e investigaciones criminales rodean a Milei y Davis . Un fiscal federal de la Argentina [por Eduardo Taiano] abrió una investigación de fraude sobre el lanzamiento de $LIBRA, citando acusaciones de que criptoempresarios pagaron por el acceso a Milei”, indica el medio estadounidense en su nota, que ocupa un lugar en la portada de su edición digital, en la sección de temas internacionales destacados.

Al repasar los lazos entre Milei y Davis, en el artículo se hace mención a que “Hayden y Gideon [hermano de Davis] estaban ayudando a negociar un acuerdo entre Milei y el intercambio de criptomonedas Cube ”, y se enfatiza sobre la confirmación de ese entendimiento que realizó el propio Hayden Davis, que señaló en una entrevista de formato podcast que el proyecto estaba “firmado y sellado por Javier Milei”, y añadió: “Vamos a hacer un evento con él en dos semanas”.

Hayden Davis Captura de pantalla

“En octubre, Hayden, Tom [el padre de Hayden Davis] y Gideon Davis se sentaron junto al fundador de Cube mientras Milei daba un discurso en una conferencia de tecnología organizada por el empresario argentino Mauricio Novelli, según un video del evento. El mes siguiente, Hayden Davis y Novelli fueron vistos entrando al palacio presidencial de Argentina, informaron los medios locales”, se señala en la nota. Tanto Davis como Novelli ingresaron a la Casa Rosada con autorización de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe del Estado, según reveló LA NACION.

Otra instantánea de la vinculación entre el Presidente y Davis aparece en el artículo cuando se puntualiza que, el 30 de enero, Milei “publicó una selfie de ellos en X”y escribió que Davis lo aconsejaba “sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain y la inteligencia artificial en el país’”.

“Dos semanas después, Davis y sus socios lanzaron $LIBRA. La noche del lanzamiento, Milei publicó en X en apoyo de $LIBRA, calificándolo de un proyecto que ‘se centrará en fomentar el crecimiento de la economía argentina’. En cuestión de horas, el token se disparó y luego perdió la mayor parte de su valor hacia la medianoche ”, recuerdan las periodistas en el texto publicado por The Wall Street Journal.

“Milei eliminó su publicación original y afirmó en una nueva publicación que no estaba ‘al tanto de los detalles del proyecto’. Pero en un video publicado en X el día después del lanzamiento, Hayden pareció subrayar su relación con el presidente. ‘De hecho, soy el asesor de Javier Milei’, dijo Davis”, se puntualiza en la nota, en la que también se sostiene la coincidencia de argumentaciones entre Davis y Milei tras el escándalo, quienes apelaron a la comparación de la inversión en $LIBRA con las apuestas en un casino.

Thomas Davis, alias Dr. Tom, el padre de Hayden Mark Davis y figura clave de $LIBRA

El Presidente se refirió el domingo, en una entrevista con LN+ en la Casa Rosada, a las críticas que recibe desde medios de prensa estadounidenses, en particular The New York Times. Remarcó que se trata de un medio “muy anti-Trump” y lo vínculo con el “wokismo”. The Wall Street Journal, en tanto, está alejado de la “agenda woke” que el Presidente suele denostar y es un medio de gran influencia sobre los mercados financieros. Ayer, además, publicó una crítica columna de opinión sobre Milei, firmada por la periodista Mary Anastasia O’Grady, especializada en América Latina y Canadá, enfocada en la designación del juez federal Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia, en la que el escándalo $LIBRA se menciona como un elemento central.

Milei también descartó, en sus declaraciones televisivas de ayer (formuladas en vivo, luego del polémico episodio de la interrupción del asesor Santiago Caputo en un reportaje grabado tras el estallido del escándalo cripto), cualquier responsabilidad propia en los presuntos pedidos de coimas para conseguir reuniones con él de personas involucradas en el caso, como el trader Mauricio Novelli. Además, evitó criticar a Novelli y a Davis.

En la nota publicada este lunes por The Wall Street Journal, se informa también sobre el padre de Davis, Tom, quien es señalado como el iniciador de la empresa Kelsier Ventures (la firma que impulsó $LIBRA), aunque su hijo “fue su rostro”. A Tom se lo caracteriza como “un delincuente que dirigió una organización internacional sin fines de lucro de adopción cristiana y luego se convirtió en entrenador de liderazgo y empresario en serie”. LA NACION publicó la historia de desfalcos de Tom Davis, quien cometió fraudes bancarios y crediticios, suplantó identidades, malversó fondos y fue condenado.

LA NACION