El reemplazo de una concejal de Tigre que asumió como secretaria de Turismo municipal generó una pelea dentro del Frente de Todos local y esa disputa, que protagonizan el Movimiento Evita y La Cámpora, determinó este martes la suspensión de una sesión del Concejo Deliberante decidida por su presidente, Segundo Cernadas (Juntos por el Cambio).

Algunos manifestantes se hicieron presentes en el Concejo, donde se debía definir la sustitución de la actual secretaria de Turismo local, Florencia Mosqueda, y esa situación llevó a Cernadas a parar la reunión apelando a las medidas preventivas contra el coronavirus.

"Vinieron manifestantes de un lado y del otro, metiéndose dentro del Concejo. Normalmente no habría problemas en que haya público, pero hoy no podemos. Se va a hacer el viernes. Hoy estaban previstas las licencias, pero el viernes se hará todo junto [licencias y asunciones de concejales suplentes]", explicó Cernadas a LA NACION.

La disputa tiene un trasfondo de interpretaciones legales. La licencia de Mosqueda para asumir un cargo ejecutivo municipal abrió la sucesión en su banca. El 55,48% que obtuvo la lista del Frente de Todos en las últimas elecciones en Tigre dejó a Francisco Rosso y Milca Sosa fuera del Concejo, pero como primeros sustitutos.

El problema radica en determinar si el reemplazo debe ser por la ley de paridad de género, que le daría el lugar a Sosa, o por corrimiento de lista, lo que habilitaría la asunción de Rosso. En la nómina que compitió en 2019 y le permitió a Julio Zamora ganar por segunda vez la intendencia de Tigre, Rosso figuro octavo y Sosa, novena.

"Un grupo del Frente de Todos quiere al hombre [La Cámpora] y otro, a la mujer [el Movimiento Evita]. Unos se valen de la ley de corrimiento de lista y los otros, de la de paridad de género. Lo tendrían que resolver ellos, pero me plantean a mí la resolución del conflicto", señaló Cernadas, quien sostuvo que consultó a la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y le respondieron que se debe aplicar el corrimiento de lista, lo que le daría la banca al representante de La Cámpora. "En los seis casos que hubo de reemplazos de diputados en la provincia de Buenos Aires, se hizo por corrimiento de lista", abundó Cernadas en diálogo con este diario.

Según pudo averiguar LA NACION, en el gobierno tigrense respaldan la asunción de Sosa aunque respetarán la decisión que se tome en el Concejo Deliberante. Una fuente con acceso al despacho del intendente consideró que la opinión de la Asesoría General "no es vinculante y es violatoria de la paridad de género" y que, si no asumiera la militante del Movimiento Evita, "se rompería la paridad de género, porque quedarían trece hombres y once mujeres [en el recinto, de 24 bancas]".

El bloque oficialista de Tigre aglutina las distintas corrientes que conforman el Frente de Todos, que el intendente Zamora, incorporó a su gobierno incluso antes de que la alianza peronista se conformara y que el exjefe comunal Sergio Massa se sumara al armado.

