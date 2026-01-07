Tigre: dobló a alta velocidad, mordió el cordón y patinó 50 metros con el vehículo de costado

Dos personas resultaron heridas este miércoles en un siniestro vial luego de que un auto perdiera el control y diera un vuelco en una rotonda en la localidad bonaerense en Rincón de Milberg, ubicada en el partido de Tigre.

El accidente, registrado por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Tigre (COT), ocurrió en el cruce de Camino de los Remeros y la Ruta 27.

Accidente en Tigre

Las imágenes muestran cómo un Peugeot gris, que circula a gran velocidad, pierde el control al ingresar a una rotonda, choca contra el cordón y vuelca, deslizándose de costado por el asfalto durante más de 50 metros hasta que queda completamente invertido.

En el lugar se le realizó el control de alcoholemia a la conductora cuyo resultado dio negativo. Protección Ciudadana arribó al lugar para ordenar la circulación y asistir a las ocupantes, según informó Tigrenoticias.

El Sistema de Emergencias de Tigre constató que, pese a la violencia del vuelco, las víctimas sufrieron heridas leves y se encontraban fuera de peligro.

Otro accidente por una maniobra peligrosa

Una conductora protagonizó el martes un accidente en Parque Avellaneda luego de efectuar una peligrosa maniobra. El siniestro se registró a las 19:25 cuando Flavia Dolezor, de 38 años y chofer de una aplicación, decidió doblar de forma riesgosa desde el carril central de la Avenida Alberdi hacia Olivera.

La mujer no observó que de frente circulaba un micro escolar sin pasajeros, que la chocó de manera frontal. Producto del impacto, el Chevrolet Corsa que manejaba quedó incrustado en la pizzería “La Reina de Floresta”.

El Chevrolet Corsa quedó incrustado dentro de la pizzería Policía de la Ciudad

Dolezor fue inmovilizada por Bomberos y luego fue trasladada al Hospital Francisco Santojanni por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) con diagnóstico de politraumatismo según confirmó la Policía de la Ciudad a LA NACION.

En tanto, el conductor del micro, Rodrigo Eynard, de 24 años, y los dos pasajeros del vehículo particular, Pablo Velastizqui, de 29, Ayelén Naso, de 32, no sufrieron heridas.