Candela Ini 22 de septiembre de 2020

Las tomas de tierras en diferentes municipios del conurbano expusieron un escenario de tensión entre intendentes del PJ y el gobierno de Axel Kicillof, pero también provocaron un descontento generalizado y críticas que señalan una supuesta falta de acción de la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, la santafesina María Eugenia Bielsa.

Si bien no hay dudas entre los dirigentes sobre el carácter estructural del problema -la crisis habitacional está lejos de ser un problema reciente, pero volvió a quedar expuesta por la pandemia de coronavirus-, varios dirigentes municipales consultados por LA NACION apuntaron sus cañones a la cartera conducida por Bielsa. Este medio intentó sin éxito comunicarse con la ministra.

Varias de las fuentes consultadas apuntan a que la ministra "no activó" ninguna medida como respuesta al conflicto por las tomas y reconocen que el Ministerio, creado tras la asunción de Alberto Fernández al poder, carece de estructura. Más allá de reconocerle esa debilidad, algunos intendentes del conurbano profundo consideran reprochable que Bielsa no demostró reacción ante los problemas generados por la cuarentena y, después, con las tomas.

"Yo no le conozco la cara, la tengo que googlear para ubicarla", le dijo a LA NACION el referente de un municipio donde las tomas de tierras provocan dolores de cabeza desde hace casi dos meses.

El hecho de que Bielsa no acuda a las zonas en conflicto se interpreta, desde la visión territorial de los intendentes, como un síntoma de desinterés. Poco parece importar que el manejo operativo de las crisis dependiera de la provincia, donde ya intervinieron distintos actores, desde el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, a la ministra de Gobierno, Teresa García, pasando por los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Seguridad, Sergio Berni, de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone; y de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.

El mismo dirigente municipal subrayó que es "lógico" que en el marco de una pandemia y con la construcción prácticamente paralizada, la actividad del Ministerio de Hábitat haya sido atenuada, pero igual cuestionó: "La que se tiene que encargar de la falta de vivienda tendría que estar diciendo algo sobre esto".

"Yo la invité porque tengo muchísimas viviendas paradas y ella estuvo muy amable, se nota que es sólida, pero el Ministerio está totalmente parado y a los territorios tomados ni se presentó", dijo otro intendente a LA NACION.

"No avalamos la toma de tierras, no creemos que sea el camino", sostuvo Bielsa la semana pasada, al hablar con la prensa tras una reunión de trabajo del gabinete de Planificación Urbana y Hábitat, en Casa de Gobierno. La funcionaria aseguró que el Gobierno nacional tiene "una respuesta para poder resolver en el corto, mediano y largo plazo el tema de los 4000 barrios populares". A comienzos de agosto, Bielsa había identificado las tomas con "situaciones delictivas". No bastó para los intendentes.

El mismo día en que Bielsa ponía en duda las motivaciones detrás de las tomas, en particular las del conurbano, Juan Grabois apuntaba contra Kicillof y Berni por decir que las tomas eran ilegales. El dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) trazó una comparación entre Kicillof y el exalcalde neoyorquino Rudolf Giuliani, arquetipo de la "mano dura" en materia de seguridad.

Además del malestar por las acusaciones de Grabois, no faltaron quienes señalaron sus terminales en la cartera de Bielsa: la Secretaría de Integración Socio Urbana del ministerio está a cargo de Ramona Fernanda Miño, mientras que Subsecretaría de Gestión de Tierras y Servicios Barriales es conducida por Fernanda García Monticelli, ambas dirigentes de la CTEP y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de gran relación con Grabois.

Según reconstruyó LA NACION, en los municipios del conurbano ponen en duda el liderazgo de Bielsa, a quien le reconocen un perfil técnico pero le achacan falta de experiencia en la función pública. También cuestionan que no haya expresado una línea de gestión clara; un problema que, reconocen cada vez más en el oficialismo, se exhibe en otras esferas del gobierno nacional.

Pese a las críticas, Bielsa podría construirse un mejor horizonte en 2021: según el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno, el año próximo contaría con $116.939 millones a su firma. El grueso de esos fondos estará orientado a fondear el sistema de créditos del Plan Procrear y llevar adelante la ejecución de obras de infraestructura, saneamiento, conectividad y equipamiento urbano en barrios populares.

Ayer, ante el Senado, Bielsa explicó que hasta el momento su cartera lleva ejecutado la mitad de un presupuesto que estimó en casi 37.000 millones de pesos.

