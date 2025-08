Tragedia en Miami: el Gobierno echó al funcionario que había dicho que la Argentina iba a investigar el accidente

El confuso anuncio de que la Argentina colaborará en la investigación de las causas que provocaron la tragedia que le costó la vida a la niña Mila Yankelevich en Biscane Bay, en Miami, derivó en el pedido de renuncia al capitán de ultramar Marcelo Covelli. Se trata del funcionario argentino que se desempeña como director de Investigación de Sucesos Marítimos de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST).

El organismo funciona en la Secretaría de Transporte, donde se responsabilizó al capitán Covelli por difundir “información incorrecta” en nombre de la repartición, dado que la Argentina no tiene jurisdicción para investigar las razones de la tragedia. Las actuaciones están a cargo de la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG), por lo que la salida del capitán argentino apunta enmendar el acto fallido del funcionario.

Fuentes de la Secretaría de Transporte de la Nación, que conduce Luis Pierrini, confirmaron a LA NACION que la renuncia le fue pedida a Covelli por el presidente de la Junta de Seguridad en el Transporte, Federico Suleta. El organismo e ocupa de analizar las causas de los accidentes aeronáuticos, marítimos, ferroviarios y automotores que se producen en el país.

La niña Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena, fallecida a los 7 años en el accidente en Miami Instagram.com/bycrismorena

En el accidente perdió la vida, también, la menor chilena Erin Ko, de 13 años, que al igual que Mila Yankelecih, de siete años y nieta de Cris Morena, viajaba en el velero que recibió el impacto de una barcaza.

A través de la Junta de Seguridad en el Transporte, el gobierno de Javier Milei tomó intervención en su condición de “Estado con Intereses de Consideración” a raíz del fallecimiento de una persona de nacionalidad argentina, además de las personas del mismo origen que pudieroan haber recibido lesiones graves.

“El Estado argentino no está investigando directamente las causas del incidente, ni se está abriendo una investigación paralela a la de la Guardia Costera estadounidense porque no corresponde iniciar una investigación sobre la que no tiene jurisdicción”, explicó la JST, al corregir las declaraciones del funcionario desplazado.

Covelli es director nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres de la Junta de Seguridad en el Transporte. Preside desde el año pasado el Foro Americano de Investigadores de Accidentes Marítimos, una organización sin fines de lucro que forma parte del foro internacional de esa especialidad, que cuenta con el reconocimiento de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Su misión es contribuir a “mejorar la seguridad marítima y la prevención de la contaminación marina mediante el intercambio de información, experiencias e ideas obtenidas en la investigación de accidentes marítimos”.

Además de instructor de simuladores marítimos, el capitán Covelli es director académico de la Fundación Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano.