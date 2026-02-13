Tras chocar alcoholizada, reapareció la influencer libertaria Eugenia Rolón y celebró la reforma penal juvenil

A más de un mes de chocar contra un poste por manejara alcoholizada en Mar de Ajó, la influencer libertaria y novia del tiktoker presidencial Iñaki Gutiérrez, Eugenia Rolón, reapareció en las redes sociales para celebrar la media sanción en Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La joven de 23 subió en la noche del jueves un reel a su cuenta de Instagram, donde suele publicar videos para opinar de distintas medidas del gobierno de Javier Milei. Tras el apoyo de la Cámara baja en favor del proyecto oficialista, Rolón introdujo: “Se acaba de bajar la edad de imputabilidad y el kirchnerismo nos quiere hacer creer que si un niño comete una travesura, va a ir preso de por vida, así que en menos de un minuto te explico de qué trata el Régimen Penal Juvenil”.

De acuerdo a sus palabras, ahora los menores no van a poder “excusarse” en la edad para no ser juzgados. “Bajar la edad de imputabilidad significa que simplemente se lo puede juzgar por la responsabilidad de sus actos”, insistió la joven, en una primera aparición tras el episodio de infracción que cometió en la costa bonaerense. “Punto dos, se aplica a delitos graves. No estamos hablando de una simple travesura, sino de delitos graves, como robo a mano armada, violaciones, asesinatos, delitos que del otro lado tienen una víctima real que merece justicia”, sostuvo la influencer libertaria.

Como tercer punto, detalló: “Es un régimen penal específico, con jueces y centros especializados, educación obligatoria y seguimientos para tratar de poder corregir a ese chico, disciplinarlo, es decir, agarrarlo a tiempo y evitar que en un futuro cometa delitos peores”.

Y por último, concluyó: “Esta ley logra que se deje de usar a los menores para cometer delitos que si comete un adulto, va preso. Pretende enseñar que cada acción tiene una consecuencia, y no solamente previene el delito sino que también evita futuros delincuentes mayores”.

“Excelente”, le comentó Iñaki Gutiérrez, su pareja y quien maneja la cuenta de Tiktok del Presidente y tiene acceso a Casa Rosada.

El choque de Rolón

El 8 de enero, la joven chocó contra un poste en Mar de Ajó y fue detenida por haber manejado alcoholizada. Circulaba con 1,89 de alcohol en sangre al momento del siniestro.

Tras ello personal de tránsito y policial de la costa procedió a hacerle un test de alcoholemia, que arrojó como resultado que la libertaria conducía con elevados niveles de alcohol en sangre: 1,89, pese a que en la provincia de Buenos Aires la tolerancia es cero.

Eugenia Rolón chocó contra un poste y dio positivo en alcoholemia

A raíz de ello, la Policía le secuestró el vehículo, cuya cédula azul se encuentra a nombre de pareja Gutiérrez.

El momento del choque quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona y rápidamente comenzó a viralizarse por redes sociales, donde los usuarios cuestionaron el accionar de Rolón.

La infracción que cometió Eugenia Rolón

En consecuencia, la provincia de Buenos Aires inhabilitó a la joven a sacar la licencia hasta 2099.

A principios de la gestión de Milei, Rolón desembarcó en la Casa Rosada junto a Iñaki Gutiérrez para desempeñarse en el equipo comunicaciones de redes sociales. Sin embargo, fue desplazada tempranamente a causa de un traspié que se le adjudicó a su pareja. En concreto, se le endilgó al tiktoker el reposteo de un mensaje personal a través de la cuenta oficial de la Casa Rosada, que incluía una foto de él y Rolón. Aquel episodio ubicó a los jóvenes afuera de Balcarce 50 y le valió a Gutiérrez varios meses alejado de las cámaras, si bien luego pudo regresar a la Casa Rosada.