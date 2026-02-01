El Chaqueño Palavecino negó ser “alcahuete del poder” y habló de su gesto con Milei en el festival de Jesús María

La invitación del músico Chaqueño Palavecino al presidente Javier Milei para subir al escenario del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María dividió entre críticas y validaciones a los músicos y gran parte de la audiencia. Durante el Festival de Cosquín, las artistas Luciana Jury —sobrina de Leonardo Favio— y Susy Shock cuestionaron al mandatario nacional y, sin mencionarlo de manera explícita, apuntaron contra el cantante salteño al calificarlo como un “alcahuete del poder”. “Primero, alcahuete no soy”, respondió.

“Soy alguien que lo invitó a cantar [a Milei] porque sé que canta, como lo hice con muchas autoridades”, prosiguió el Chaqueño este domingo en diálogo con radio Mitre y mencionó a los expresidentes Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Néstor Kirchner.

Relató entonces cómo se dio la invitación al actual jefe de Estado: “Mientras estábamos cantando, lo vi en un palquito donde van los invitados. Lo vi, lo saludé y me pidió que cantara Amor salvaje. Y le dije ‘bueno, venga, suba y cante’. Y cantamos, como una persona más. Estaba tan contento. Me dijo que no le hiciera pasar papelones".

La crítica a Milei en el festival de Cosquín

“Hubo un montón de dichos que no vienen al caso. Acá estamos acostumbrados. El gobernador de Salta cantó conmigo y con tantos otros”, dijo en referencia a Gustavo Sáenz.

Milei interpretó "Amor Salvaje" junto al Chaqueño Palavecino en el festival Jesús María

“Es un respeto a la autoridad, ¿no? He cantado con tantos, tantos tomadores de vino. Así que compartir este momento lindo. No, no dice nada malo, solo cantar", agregó. “Lo que menos traté en mi vida es ser alcahuete”, agregó, entre risas. Y cuando parecía que la conversación sobre el tema se diluía durante la entrevista radial, entre risas, el Chaqueño apuntó contra las artistas que lo criticaron: “Aparte, no sé quiénes son, de dónde vienen, qué han hecho”.

Qué pasó con la sobrina de Leonardo Favio

Durante su presentación en el Festival de Cosquín, la cantante y compositora Jury realizó varios comentarios en contra de la gestión libertaria y del macrismo, lo que provocó abucheos del público. También hubo quienes se opusieron a que cantara una nueva canción.

Cuando promediaba su acto, la artista le pidió a su colega Shock que subiera con ella al escenario. “Vengo con muchos amigos porque en estos tiempos de tanta crueldad, de tanta violencia y de tanto miedo, lo que tenemos que hacer urgentemente es no estar solos y armar comunidad”, dijo.

La sobrina de Leonardo Favio criticó a Milei en el Cosquín, la abuchearon y le negaron “una chacarera más”

Jury prosiguió, en medio de los silbidos del público: “Cuando vi su concierto con la banda de Los Colibríes yo estaba muy ensombrecida porque eran épocas durísimas del macrismo y en esa época necesitaba un refugio, y ahora también lo necesito. Gracias, porque es un folklore que no es ningún alcahuete del poder de turno”, añadió la artista invitada cuando los abucheos se habían adueñado del espacio.