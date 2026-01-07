Milei viaja a Córdoba: estará en el festival de Jesús María, pero todavía confirmó cuándo

CÓRDOBA.- El presidente Javier Milei no planea resistirse al calor popular de los festivales folklóricos. Hará su debut en el de Doma y Folkore de Jesús María, en Córdoba.

En la Casa Rosada habían afirmado a LA NACION que llegaría mañana, jueves, para la apertura. Sin embargo, ni los organizadores ni el intendente ni los dirigentes libertarios cordobeses tenían ese dato. Fuentes de la organización del festival dijeron hoy a este medio que Milei estaría allí el viernes 16. Es decir, horas antes de viajar a Davos (Suiza).

Córdoba se ha convertido en un distrito clave en las giras del Presidente. Logró dos victorias electorales contundentes, tanto en 2023 como en los comicios legislativos de octubre, y ya ha estado varias veces. En la última campaña, visitó la provincia en dos oportunidades y hace menos de un mes estuvo, como parte del “tour de la gratitud”.

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, en el festival de Jesús María

Hace unos días, cuando un militante le preguntó en sus redes: “Javo, ¿cuál va a ser la próxima provincia que vas a visitar?”, la contestación fue “1) Córdoba, 2) PBA”.

La noche del Chaqueño

El viernes 16, el día que los organizadores creen que recibirán a Milei, se presenta el Chaqueño Palavecino como artista principal. Será una de las fechas de máyor convocatoria del festival. Además, estarán el cuartetero El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

El festival, organizado por una comisión, es una de las apuestas turísticas del gobierno de Córdoba, que le realiza aportes significativos y recurrentes, no solo monetarios sino también de infraestructura. De hecho, ayer la vicegobernadora Myriam Prunotto inauguró junto a las autoridades de la Cooperativa de Jesús María la repotenciación eléctrica del predio, con una inversión total que ronda los 200 millones de pesos.

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María Roberto Pons - Agencia Cordoba/Télam/ef

A poco de asumir, en febrero del 2024, el presidente cuestionó duramente al gobernador Martín Llaryora. Le pidió que dejara de “quejarse por los subsidios al transporte” (que había cortado la Casa Rosada) y criticó los fondos que utiliza para promover eventos culturales. En ese momento, apuntó al Cosquín Rock.

El panorama político

El intendente de Jesús María es Federico Zárate. Antes, ocupó el cargo Luis Picat, quien en noviembre pasado dejó de ser un diputado nacional “radical con peluca” para directamente sumarse al bloque de La Libertad Avanza (LLA).

El jefe de la bancada de diputados libertarios, Gabriel Bornoroni -desde siempre con excelente vínculo con Karina Milei y Martín Menem-, es el hombre fuerte del partido en Córdoba y fue el armador de la lista que se impuso a la encabezada por Juan Schiaretti en octubre. La expectativa es que sea el candidato a gobernador por LLA. Y deberá definirse Luis Juez, aliado electoral, quien hace dos años adelantó que volvería a presentarse.

El año pasado, quien estuvo en el festival fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, que realizaba una visita personal a Córdoba. Llegó de bombacha gaucha marrón y sombrero del mismo color. En 2017 había sido el turno del entonces presidente, Mauricio Macri, y en 2020, Alberto Fernández mandó una carta, que fue silbada al ser leída en la noche inaugural.