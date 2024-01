escuchar

Tal como estaba previsto, y para evitar suspicacias, la vicepresidenta Victoria Villaruel sostuvo la última semana un estudiado bajo perfil mientras el presidente Javier Milei estuvo fuera del país , representando a la Argentina en el Foro Económico de Davos.

Con agenda completa en el Senado, donde ya se preparan para el debate de la ley ómnibus una vez que sea aprobada en la Cámara de Diputados, Villarruel puso un pie el jueves en la Casa Rosada, para reunirse con empresarios del sector maderero, acompañada por el ministro del Interior, Guillermo Francos, con el objetivo de escuchar a los representantes de esa industria, preocupados por los alcances de esa ley.

El salón de los Escudos de Balcarce 50, en las dependencias de Interior, fue el lugar elegido para el encuentro, del que también participaron senadores como el radical correntino Eduardo Vischi, que responde al gobernador Gustavo Valdés. Fue allí y no en otro lugar porque Villarruel no tiene aún despacho en la Casa Rosada , aunque dicen cerca suyo que “no ha tenido tiempo” de elegirlo por la vorágine de compromisos y decisiones que debe tomar desde que asumió el cargo.

Victoria Villarruel, luego de una reunión de Gabinete en la Casa Rosada Ricardo Pristupluk

Y más allá de las atendibles razones de agenda, Villarruel sí estuvo recorriendo el edificio gubernamental para tantear opciones. Visitó, por caso, la antesala de la amplia oficina que ocupaba Camilo Vaca Narvaja, funcionario de la secretaría General de la Presidencia durante la gestión de Alberto Fernández, aunque un detalle la habría disuadido de aceptar ese lugar.

Si bien se ubica en el primer piso de la Casa Rosada, esa oficina está lejos del despacho presidencial, pero muy cerca (sólo separada por algunos metros) de la sala de prensa donde trabajan los periodistas acreditados .

Amable y de buen humor a la hora de responder las requisitorias de la prensa, aún las espontáneas, Villarruel habría preferido, sin embargo, continuar la búsqueda, y no quedar “a tiro” de la curiosidad periodística de sus potenciales vecinos.

“No hay apuro ni presión departe nuestra por tener despacho”, se atajan cerca de la vicepresidenta, con el antecedente fresco de Cristina Kirchner, quien en el gobierno anterior dejó vacío su despacho asignado en la Casa Rosada y en sus cuatro años de gestión jamás intentó ocuparlo.

La misteriosa proactividad del “octavo senador”

Su presencia, permanente y activa, llamó la atención y motiva comentarios en el Senado y también en la Casa Rosada.

Rodolfo Negri, de él se trata, es un referente puntano de La Libertad Avanza, designado la semana pasada como prosecretario parlamentario del bloque libertario en el Senado, pero la curiosidad no pasa por ese cargo sino por su constante participación en reuniones como la que tuvieron, el último jueves, los siete senadores de LLA con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en Casa Rosada.

Con ironía, en su provincia ya lo denominan “el octavo senador”, ya que su influencia no pasa desapercibida, siempre al lado de su pareja, la senadora por San Luis Ivanna Arrascaeta.

Negri y Arrascaeta, en el Senado Twitter

“En las reuniones opina él más que ella, que es la que en definitiva vota” , cuentan por lo bajo y con ironía conocedores del funcionamiento del bloque y de la política en San Luis, agitada luego del fin de las cuatro décadas de Alberto y Rodríguez Saá rigiendo los destinos de la provincia.

Negri, de todos modos, no es un novato. Durante años se encargó de organizar eventos musicales en la provincia, antes de ser el “octavo senador”.

Scioli, entre Brasilia y un sugestivo gesto familiar

Activo como siempre, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, se reunió el jueves con autoridades del gobierno de Santa Fe y el viernes con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para impulsar inversiones.

Mientras espera que su pliego sea tratado por el Senado para continuar como embajador, Scioli afronta los rumores que lo señalan como el designado para ocupar la vacante secretaría de Turismo, Deporte y Ambiente , bajo el ala de su amigo y ministro del Interior, Guillermo Francos.

Diana Mondino con Daniel Scioli en Brasil Twitter Daniel Scioli

“Scioli está cumpliendo un rol relevante en Brasil, y puede también ocupar otro cargo”, dijo ayer Francos a radio Rivadavia, sin cerrar la puerta para el regreso del ex gobernador, que –precavido– anotó hace meses a su hija menor para que inicie la escuela primaria en Buenos Aires, acaso una señal de su interés por volver al país y formar parte del gabinete de La Libertad Avanza.

“Hoy sigue como embajador, pero decide el Presidente”, dicen cerca de Scioli, cada vez más cómodo en la gestión de Milei y más lejos de sus antiguos compañeros del PJ.

Mondino y su perdón al “canciller” de Sergio Massa

El vértigo informativo impidió a muchos reparar en su presencia, explicable en términos diplomáticos, pero curiosa en el análisis político.

Gustavo Martínez Pandiani, diplomático de carrera y embajador en Suiza desde el año pasado, recibió al presidente Javier Milei y su comitiva en su paso por ese país, donde participó del Foro Económico Mundial en Davos. Martínez Pandiani fue funcionario de la cancillería de Santiago Cafiero y referente en política exterior de Sergio Massa, el rival de Milei en el balotaje.

Sergio Massa y Gustavo Martínez Pandiani Instagram Martínez Pandiani

A la llegada de la delegación a Zurich, según la agenda oficial distribuida por Presidencia, Martínez Pandiani recibió al Presidente, aunque sostuvo un evidente bajo perfil y no hubo registros de esa presencia ni en el sitio de la embajada argentina, ni en sus redes personales.

La decisión de la canciller Diana Mondino, aseguran fuentes diplomáticas, es que Martínez Pandiani se quede en Suiza y no sea destinado a Trinidad y Tobago, como se rumoreaba .

Al igual que Federico Pinedo, referente de Juntos por el Cambio y actual sherpa del G20, Martínez Pandiani sostendría un espacio codiciado.

Zdero compartió una foto que incomoda a China

El gobernador radical de Chaco, Leandro Zdero, sorprendió durante la semana con una jugada que combina la economía y la geopolítica. “Fui recibido en su sede por las autoridades diplomáticas de Taiwán, dialogando en conjunto”, escribió el mandatario chaqueño en su cuenta de la red social X, un texto que acompañaba una imagen de la reunión que sostuvo con la encargada comercial de Taipei en el país, Miao-hung Hsie, representante de la isla que China considera parte de su territorio.

Fui recibido en su sede por las autoridades diplomáticas de Taiwán, dialogando en conjunto. pic.twitter.com/I8RQK8WvjW — Leandro Zdero (@LeandroZdero) January 18, 2024

No se trata de un paso más: la sola sospecha de que la canciller Diana Mondino se había reunido en secreto con la misma funcionaria, versión que niegan de modo terminante desde la Cancillería, generó el indisimulable enojo del gobierno chino , que considera la soberanía sobre Taiwán un asunto no negociable. “Esto pasa porque desde arriba no hay una línea clara”, se quejaron exfuncionarios del gobierno kirchnerista, que se cuidaban de no enojar al gobierno de Xi Jinping, que tiene trabado el swap de monedas con el Gobierno, a la espera de mejores señales.