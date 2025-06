Un intendente de Kicillof desmintió un llamado de Cristina y denunció “operetas” del kirchnerismo

El intendente de Ensenada, Mario Secco, arremetió contra el kirchnerismo y La Cámpora este miércoles por la mañana y hasta desmintió que Cristina Kirchner haya llamado a Axel Kicillof para hablar de la unidad del peronismo de cara a las elecciones legislativas. Esto pese a que no solo desde el entorno de la expresidenta, sino también desde la propia gobernación, confirmaron una comunicación entre ambos el martes entrada la noche.

En sus explosivas declaraciones, Secco retomó la línea de confrontación y evitó hacerse eco de los gestos de acercamiento que intentó mostrar la expresidenta luego de anunciar que va a competir por la tercera sección electoral. Enardecido, denunció “operetas todos los días” de parte del kirchnerismo y, aunque dijo que hoy están “separadas” las dos vertientes, no descartó confluir para los comicios, aunque le enrostró a Cristina Kirchner los candidatos a presidente con los que se tuvieron que encolumnar -entre ellos Daniel Scioli, Sergio Massa y Alberto Fernández- como una muestra del esfuerzo que hicieron determinados sectores por la unidad y por los deseos de la exmandataria.

Fue llamativo cuando Secco planteó que el llamado de la expresidenta al gobernador no ocurrió. “Ayer escuchaba que algunos decían ‘ya hablaron, ya hay unidad’. Bueno, no. Esas operetas que hacen todos los días de que se juntaron, de que hablaron, de que esto, de que el otro... son muy poco serios. Veo cómo lo operan continuamente al gobernador diciendo cosas que no dijo", comentó en Radio Con Vos el intendente, y aseguró sobre Cristina Kirchner y Kicillof: “No hablaron”.

Así negó lo que dejaron trascender desde los entornos de los dos dirigentes. Pero no fue solo eso. “Escuchaba que hablaron, que ya es la unidad... Nosotros queremos la unidad, hemos hecho esfuerzos muy grandes por la unidad, nos hemos bancado a Scioli, a Alberto, a Massa, por la unidad. Pero llega un momento en que te jode que te operen todos los días“, enfatizó y siguió: ”Una cosa es que te hagan videítos Milei y toda su cría; ahora, a veces te operan los mismos compañeros y lo que más te molesta es que no lo banquen al gobernador con el esfuerzo que está haciendo. Lo que hubo es una llamada del secretario [de Cristina] invitándolo a tener una charla [a Axel], nada más. Tampoco el día, ni la fecha, ni nada. Se los digo porque lo sé. Si no, están inventando. Le mandaron un mensajito de que Cristina quería charlar, nada más“.

Mientras, insistió con que estos dichos suyos no querían referir que no habrá unidad, pero retomó sus dardos a la terminal K. “Estoy diciendo que estoy cansado de las operetas contra el gobernador. Cinco años hace que gobierna Kicillof y se tiene que bancar operetas y cachetazos por la cabeza cuando se está matando para ser exitoso en la Provincia. ¿O fue reelecto por más de 20 puntos porque bajó Dios? Se ganó un respeto en la Provincia, el respeto que muchos no tienen, que son parte del frente político nuestro. ¿No es raro que los diputados tuyos no te voten el presupuesto? ¿Por qué no se hablan por teléfono o no se juntan desde el año pasado? Por todo esto: en vez de salir a bancar al gobernador, estuvieron limándolo junto con Milei", acusó.

En eso, Secco también le restó importancia a la candidatura de la expresidenta para diputada provincial. “La tercera sección es la más potente y la que siempre ganó el peronismo. Se ganó en los peores momentos. Con Cristina o sin Cristina se gana, sino hacemos una película equivocada. Cristina baja a una sección electoral que siempre se ganó para mostrar que quiere jugar y tiene todo el derecho del mundo", remarcó.

Sin embargo, dividió las aguas cuando planteó que la también exvice quiere “seguir conduciendo”, mientras que “después está la otra parte, que armó el gobernador”, con relación a la fuerza que se referencia en Kicillof, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en el que Secco es uno de los principales referentes. “Eso es lo que muchos no se bancan, que [Kicillof] haya armado una estructura partidaria impresionante. Hace mucho tiempo no se veía algo así, la espalda política del gobernador es extraordinaria, la dirigencia que se está sumando atrás del gobernador es tremenda”, aseguró, para ensalzar a Kicillof.

Exladero de Cristina Kirchner, el intendente admitió estar “alejado” de su exjefa política y dio los motivos. “No me banco que a veces algunos componentes que están alrededor de Cristina hagan semejantes barbaridades, operetas... Ser intendente, gobernador, no es fácil. Con un presidente como el que tenemos, que es un mamarracho, se hace muy difícil gobernar. Y no se puede hablar desde un sillón de la Cámara de Diputados, desde un lugar cómodo. Vení, arremangate, poné la espalda, transpirá la camiseta como nosotros todos los días", indicó, en un mensaje directo a La Cámpora. También criticó las “apreciaciones” que en este último tiempo tuvo su colega Mayra Mendoza, integrante de la organización que comanda Máximo Kirchner, contra Kicillof.

Ya de cara a la elección provincial de septiembre, y más allá de sus dardos, Secco vio posible que exista una lista única. No obstante, reparó: “No creo que haya una unidad frentista”.

Siempre en la misma postura, el intendente remarcó: “Hoy estamos separados. ¿Puede haber una lista de unidad? Puede. Si nos encolumnamos todos atrás de Massa, ¿cómo no podemos encolumnarnos atrás de otra persona? A veces cuando se discuten los liderazgos, la política es así“.

Las testimoniales como estrategia

Convencido de que ahora hay dos conducciones -una que ya “existía”, la de Cristina; y una “nueva”, la del gobernador- Secco advirtió, directo al kirchnerismo: “En la Provincia el armado del gobernador es muy importante. ¿Usted cree que si jugamos todos los intendentes de testimonial no ganamos? ¿Que no tenemos estrategia?“.

Eso implicaría que los intendentes vayan de cabeza de lista para la Legislatura provincial o para los Concejos Deliberantes, pero que después no asuman.

"Yo lo que le puedo decir es que voy en Ensenada de primer concejal y le puedo asegurar que le garantizo el triunfo. Y así lo van a hacer un montón de intendentes. Si ponés 45 intendentes de testimoniales, ¿decís que no cambiamos la historia?“, se preguntó, en modo de aviso, y dijo: “Si usted me está trayendo una figura como Cristina Kirchner como emblemática en la tercera, nosotros también tenemos estrategias para hacer. No es ‘¡viva Perón!’ y se acabó. Tenés que aceptar que hay otros mecanismos y que los intendentes tienen muchos votos. Esta elección es de abajo para arriba, no se olviden de eso: los intendentes tienen mucho que ver en cómo se ganan las secciones electorales".

Por último, Secco se mostró seguro de que el peronismo triunfará en septiembre y en octubre. “Milei no gana en la Provincia, por eso está ensañado. Y menos con una lista de unidad. Y menos con la construcción política del gobernador. Cuando vean lo que ha desplegado el gobernador, se van a acordar de mí”, cerró.