Un intendente dejó de pagar su sueldo y el de los concejales por un recorte de fondos de Kicillof

El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, en el extremo sur bonaerense, decidió que el municipio no pagará su sueldo ni el de cada uno de los 16 concejales del distrito por falta de recursos, a partir de un recorte de los fondos de la coparticipación que le envía el gobierno de Axel Kicillof. El jefe comunal denunció que la retracción de dinero es de un 5%, lo que representa 190 millones de pesos, y aseguró que prefiere priorizar el pago a los proveedores y a los trabajadores municipales. El ahorro para el municipio por no haber abonado los sueldos de febrero del intendente y los ediles fue de 11.800.000 pesos.

En diálogo con LA NACION, Bevilacqua explicó los motivos de su decisión de suspender los pagos de su salario y el de los concejales. “ En noviembre, la Provincia llama a los secretarios de Economía de los municipios y les dice lo proyectado por coparticipación. Nos dijeron que, en 2023, eran 3650 millones de pesos. En virtud de eso, elaboramos el presupuesto, que en un 80% está conformado por la coparticipación. En diciembre, nos comunicaron que nos bajaban el 5% del coeficiente único de distribución [CUD], 190 millones de pesos menos, no sabemos por qué. En enero y febrero, nos llegaron 220 y 230 millones de pesos. El secretario de Economía me dijo que, con eso, no llegábamos a cubrir sueldos y proveedores” , señaló el intendente, del partido vecinalista Acción por Villarino.

“Los intendentes vecinalistas estamos todos en las mismas condiciones. Hablamos con el gobernador para que este déficit no se siga trasladando y pedimos cumplir con lo proyectado. Bajé viáticos, horas extras y gastos en combustible. Como debo reasignar partidas y, para eso, necesito un marco legal, le pedí al Concejo declarar la emergencia económica y la tienen paralizada desde hace 15 días. Decidí pagar sueldos y proveedores; después, será mi turno y el de los 16 concejales, cuando se regularice la situación”, planteó Bevilacqua.

Bevilacqua, a la izquierda de Kicillof, en un acto de entrega de escrituras junto a Katopodis y Alak Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

El sueldo que la comuna no abonó al intendente y a los concejales es el correspondiente a febrero. Según informaron desde la Municipalidad de Villarino, el ahorro fue de 11.800.000 pesos. El salario del jefe comunal supera el millón de pesos y el de los ediles, los 300.000 pesos, agregaron fuentes del distrito.

El Ministerio de Hacienda bonaerense informó a LA NACION que el recorte de fondos de coparticipación sobre el distrito no es discrecional. “ Es importante aclarar que bajo ningún concepto hubo un recorte de los recursos de coparticipación que envía la Provincia. La distribución es automática por recaudación, y la Provincia no la modifica en ninguna instancia. En todo caso, la propia dinámica que define el coeficiente de coparticipación del municipio, en este caso Villarino, provocó que el coeficiente sea más bajo. Eso no es discrecional , la Provincia no tiene injerencia en esa decisión”, aseguraron desde la cartera que conduce Pablo López. Y subrayaron que el CUD “se nutre de diferentes fuentes de información estadística, imposibles de manipular, como población, superficie, recaudación tributaria y estadísticas sanitarias”.

Según el presupuesto provincial aprobado para 2023, completaron desde la cartera de Hacienda, el recorte del CUD de un año a otro no puede ser mayor al 5%. Sin ese tope, ”el coeficiente de Villarino hubiese sido más bajo” aún, señalaron. Destacaron que el ministerio “está en diálogo con el municipio por este tema” y que “Villarino recibió recientemente un anticipo de coparticipación”.

Disputa local

En el Concejo Deliberante local hay seis concejales de Acción por Villarino, cinco del Frente de Todos y cinco de Juntos. La Unión cívica Radical (UCR) emitió un comunicado en el que acusa a Bevilacqua de “extorsionar” a los concejales. “La Unión Cívica Radical de Villarino repudia enérgicamente el accionar del intendente, Sr. Carlos Bevilacqua, frente a la decisión del no pago de dietas a concejales municipales, constituyendo una forma de extorsión para obligar a declarar la emergencia económica. Apoyamos y respaldamos el posicionamiento de nuestros concejales, garantizando el correcto y transparente manejo de los fondos públicos”, resaltó la UCR local en su comunicado.

“El tiempo de aprietes, presiones y amenazas terminó. Lo que está haciendo el intendente es el acto más totalitario, autoritario y antidemocrático visto en Villarino”, completó el radicalismo distrital en el documento que difundió. Bevilacqua, que supo integrar las filas del Frente Renovador, contraatacó. “Sacan comunicados diciendo que extorsiono, pero yo tampoco cobro el sueldo”, subrayó. El jefe comunal señaló a este diario que lo ahorrado en esos salarios se destina al pago de proveedores, “para que eso no se dilate en el tiempo”.

El recorte de fondos de coparticipación afecta a otros intendentes que, como Bevilacqua, están enrolados en fuerzas vecinalistas . Son los casos de Chivilcoy (que gobierna Guillermo Britos), Necochea (administrada por Arturo Rojas) y Salliqueló (cuyo intendente es Juan Miguel Nosetti). Según informaron a LA NACION desde la Municipalidad de Chivilcoy, el distrito perdió “casi cuatro puntos de coparticipación por segundo año consecutivo”. Aseguraron que ese recorte es “injustificado” porque, entre otros puntos, “en Chivilcoy cada vez se atiende a más vecinos de otros municipios” en el sistema de salud local.