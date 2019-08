Un regreso al conurbano, con Alfonsín como bandera

Alberto Fernández visitó San Martín y evocó al expresidente radical, del que fue funcionario Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Alberto Fernández retomó ayer la campaña en el conurbano, un territorio donde el Frente de Todos apuesta a obtener una diferencia que garantice un triunfo el 11 de agosto. Fue en San Martín, con el intendente Gabriel Katopodis y con Sergio Massa como teloneros, y con un elemento que se repite sin falta en sus últimos discursos: la evocación a la figura de Raúl Alfonsín.

"Alfonsín decía que nadie puede vivir feliz en una sociedad que abandona a los que la están pasando mal, porque la política tiene el compromiso de la ética de la solidaridad, que es tenderle la mano al que estaba en el pozo. Pero al Gobierno no le preocupa, sigue empujando gente al pozo, porque los números tienen que cerrar con mucha gente en el pozo", dijo Fernández, en un escenario circular, rodeado de empresarios pymes de San Martín y militantes. "A mí no me importa que cierren los números, quiero que cierre la vida digna de los argentinos", remató.

En un mensaje dirigido al electorado de corazón radical, el candidato contó que cuando era jefe de Gabinete, el expresidente radical solía invitarlo a almorzar pejerrey. "Me decía que era de Chascomús, pero nunca pude comprobarlo", bromeó. Fernández suele tener largas charlas sobre Alfonsín con el dirigente radical Leandro Santoro. Ayer dijo que había querido "mucho" al expresidente y recordó, además, que había sido funcionario de su gobierno. Se desempeñó como subdirector general de Asuntos Jurídicos en el Ministerio de Economía.