El periodista de C5N publicó un descargo en su cuenta de Facebook Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de febrero de 2021 • 19:42

El periodista de C5N Gabriel Michi, una de las personalidades afines al oficialismo que recibió la vacuna contra el coronavirus a pesar de no cumplir con requisitos sanitarios, utilizó sus redes para realizar un descargo en su defensa. "Nunca me hubiese vacunado en este momento de no ser por el riesgo que tenía al viajar a Manaos", aseguró.

Desde su cuenta en Facebook, Michi explicó que tenía pautado por trabajo un viaje a Manaos, Brasil, uno de los lugares más afectados por la pandemia. De acuerdo a su testimonio, Michi contó que en ese contexto fue que empezó a averiguar "si tenía chances de vacunarse" antes del viaje. "Soy persona de riesgo (tengo 53 años y algunas complicaciones de salud como la hipertensión) y dado que tengo algunos amigos dentro del Hospital Posadas, consulté por nuestra condición de trabajadores esenciales y la respuesta fue un rotundo 'no'", aseguró.

Según Michi, después de intentar conseguir la vacuna en el Hospital Posadas, recibió el llamado de "un conocido de muchos años", quien le indicó que había quedado una dosis sin aplicar. "Fue tan imprevisto y sorpresivo que ni siquiera hubo oportunidad de que se vacune el camarógrafo que iba a viajar conmigo", sostuvo.

El periodista despegó al canal C5N de su vacunación, y señaló que "todo fue una gestión personal". "Quiero expresar que en mi caso no recurrí a ningún contacto en el ministerio de Salud ni intenté ningún tráfico de influencias con miembros del poder Ejecutivo, ni nacional, ni provincial", dijo.

Y concluyó: "Quienes me conocen saben cuál ha sido mi línea de conducta en toda mi vida personal y profesional. En la que siempre intenté poder hacer mi trabajo de la forma más responsable y comprometida. Nunca me hubiese vacunado en este momento de no ser por el riesgo que tenía al viajar a Manaos".

Gabriel Michi es uno de los nombres que difundió el gobierno de Alberto Fernández luego de que se diera a conocer el escandalo caso de vacunaciones vip. Se trata de una serie dirigentes y personalidades kirchneristas que recibieron vacunas contra el coronavirus por fuera del sistema oficial y sin cumplir con requisitos sanitarios dispuestos por autoridades.

Conforme a los criterios de Más información