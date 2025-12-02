Verónica Magario jura como diputada provincial, pero se toma licencia para seguir como vicegobernadora de Kicillof

LA PLATA. - La vicegobernadora Verónica Magario, presidenta de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, jurará hoy como diputada electa, pero de inmediato pedirá licencia.

“La idea es que jure y se tome licencia. Por si necesitamos el voto en algún momento”, confirmó una fuente del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que responde al gobernador Axel Kicillof en el mapa peronista de la provincia.

En caso de que Magario no renuncie a la banca que ganó como primera candidata por la tercera sección electoral, podría asumir en la Cámara baja dentro de dos años, cuando termine su mandato como vicegobernadora. Y eventualmente asumir antes, si en algún momento Kicillof necesita el voto para apoyar una ley en la Cámara de Diputados.

Los planes de Magario no están atados a la Cámara baja: ella aspira a volver a ser intendente de La Matanza, en 2027.

Magario confirmaría hoy que su candidatura el 7 de septiembre fue testimonial Nicolas Aboaf

En lo inmediato, Magario seguirá siendo vicegobernadora, presidente de la Cámara de Senadores y diputada en uso de licencia.

Ella, junto a otros 46 diputados electos por la provincia de Buenos Aires, jurarán este martes en una ceremonia que anticipa la asunción del mandato, el 10 de diciembre.

El caso de Magario es el más notable, pero una decena de intendentes también pedirán licencia para asumir como legisladores. Es el caso de los intendentes de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y de Quilmes, Mayra Mendoza, quienes tomarán licencia en sus distritos para jurar hoy como diputados.

Cascallares, intendente de Almirante Brown Prensa Almirante Brown

Todo indica que los militantes peronistas movilizados por estos alcaldes tendrán protagonismo en la ceremonia de la Cámara Baja prevista este martes, desde las 15.

Cascallares es el hombre que quiso designar Kicillof como presidente de la Cámara de Diputados. No tuvo aval de Sergio Massa, que impulsó a Alexis Guerrera, ni de Máximo Kirchner, que quiere a Alejandro Dichiara.

En el municipio de Almirante Brown el reemplazante de Cascallares es Juan Fabiani, primer concejal en 2023 y actual secretario de Gobierno local. La jefa comunal quilmeña será reemplazada en la comuna por la concejala Eva Mieri, quien estuvo detenida por atacar con estiércol la casa del exdiputado José Luis Espert, quien luego pidió licencia al revelarse sus lazos con Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico.

Mayra Mendoza se tomará licencia como intendenta de Quilmes Nicolás Suárez - LA NACION

El intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, jurará hoy como diputado provincial por la segunda sección electoral en representación de Fuerza Patria tras pedir licencia en su municipio. En su reemplazo, asumirá Luis Mariano Martín, que acompañó al frente de la boleta de concejales a Nanni cuando el jefe comunal logró su reelección, en 2023. Martín ya ejerce como intendente interino por una licencia por vacaciones que tomó Nanni, quien luego solicitará la licencia por los dos años de mandato que le quedan en el municipio.

El intendente peronista de Daireaux, Alejandro Acerbo, también jurará como diputado tras pedir licencia en su municipio. Lo reemplazará en la municipalidad la concejala María Serra.

Senado

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii (Fuerza Patria), que ganó una banca de senador provincial por la primera sección electoral pedirá licencia en la intendencia para asumir la banca la semana que viene. Su reemplazante, por orden, al encabezar la lista de concejales de 2023 (cuando Ishii ganó su último mandato) debería ser Roberto Caggiano, pero fuentes distritales del oficialismo y la oposición aclararon que no será quien finalmente asuma al frente de la municipalidad. A Ishii lo reemplazaría Lorena Espina, que fue segunda en esa lista de ediles.

El libertario Diego Valenzuela Soledad Aznarez - LA NACION

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, ya pidió licencia para asumir desde el 10 de diciembre. Entonces el jefe comunal asumirá como senador y en su reemplazo, quedará como intendente Rodrigo Aybar Perlender, que fue el primer candidato de la lista de concejales de Valenzuela en 2023, pero ahora es secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda en el Ministerio de Economía, que conduce Luis “Toto” Caputo.

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, ganó una banca de senador provincial por la cuarta sección electoral desde la boleta de la alianza Somos Buenos Aires y asumirá su nuevo cargo tras pedir licencia en el municipio. En la intendencia, lo reemplazará el actual presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Fiorini. El jefe comunal peronista de Alberti, Germán Lago, también ganó una banca de senador provincial que asumirá, y dejará la intendencia en manos del médico Jorge Gaute, que lo acompañó como primer concejal y es su secretario de Salud.

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, asumirá como senador provincial, tras pedir licencia en su municipio. La intendencia del distrito que tiene como ciudad cabecera a Mar del Plata quedará a cargo del concejal de Pro Agustín Neme.

En Bolívar, el recambio legislativo generará un enroque entre la intendencia y la Cámara de Senadores bonaerense. El intendente Marcos Pisano asumirá como senador, mientras que el exintendente Eduardo “Bali” Bucca, que terminará su mandato de senador, tomará a su cargo la intendencia por haber sido el primer candidato a concejal en la boleta de Pisano en las elecciones de 2023.