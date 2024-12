Versiones cruzadas y el video que aún no aparece de una pelea entre Belliboni y un youtuber libertario

Imágenes de una pelea entre el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y el youtuber libertario Fran Fijap (que en rigor se llama Franco Antunes) se viralizaron este jueves en redes sociales. La riña se desató tras concluir un debate entre ambos para un canal de streaming. A la espera de que el video del tenso momento salga a la luz, Fijap acusó a Belliboni de intento de asesinato. El piquetero, por su parte, aseguró que su accionar fue en defensa de las agresiones “verbales y físicas” que recibió.

A horas de la tarde, cuentas en X que simpatizan con el oficialismo divulgaron hasta el cansancio cuatro postales de la pelea entre Fijap y Belliboni. En todas y cada una de las publicaciones, le imputaron al dirigente haber sido quien inició la contienda. Fijap se montó también en esa narrativa y aseguró: “Belliboni intentó asesinarme. Queda demostrado lo que son estas lacras inmundas. No solo me pegó a mi, también a María Julia Olivan [N de la R: a pesar de que no hay video que así lo muestre]”.

No es la primera vez que el joven liberatorio, de perfil combativo en redes sociales y que gusta de asistir a movilizaciones convocadas contra la gestión de Javier Milei, dice que han intentado asesinarlo . Sin ir más lejos, participó el pasado 9 de octubre de una marcha opositora en las inmediaciones del Congreso mientras la Cámara de Diputados debatía la ley de financiamiento universitario -que cosechó los apoyos necesarios para mantener el veto del Presidente-.

🚨 URGENTE: GRAVÍSIMO



BELLIBONI intentó ASESINARME



Queda demostrado lo que son esta LACRA INMUNDA



No solo me pegó a mi, también a @mjolivan pic.twitter.com/5YKMZNTGfF — Fran Fijap (@FranFijap) December 5, 2024

El joven de 22 años se encontraba en la esquina de Rivadavia y Callao y, luego de conocerse el resultado de la votación, fue agredido por un grupo de manifestantes que le arrojó elementos contundentes, por lo que debió resguardarse en un local de comidas y luego fue trasladado por el SAME al Hospital Ramos Mejía por un trauma leve de cráneo. “Yo voy a las marchas a preguntar, a debatir. Y casi termino muerto” , acusó en ese entonces desde el piso de LN+.

Hoy también decidió hablar con el canal de noticias sobre su incidente con Belliboni. “Estaba en una entrevista con María Julia. Estaba Belliboni. Y como siempre, el señor siempre utiliza la violencia porque es el único recurso que tiene. No es la primera vez que Belliboni es violento conmigo. Lo hizo el 12 de julio cuando fui a una marcha. Estuvo haciendo preguntas y fue a interrogarlo respecto de por qué marchaban. Y el señor me atacó de una forma muy violenta”, introdujo Fijap.

Y detalló: “Hoy le mostré imágenes de esa agresión, le mostré unos videos del Polo Obrero impidiendo que una madre pueda ir a buscar el cuerpo de su hijo muerto. Y esas cosas a Belliboni se ve que no le cayeron bien. Y nada. Actuó con violencia, fue agresivo. En todo momento, me forreó (sic), me dijo que era un pibe al que si le pegaba una piña, me mataba. Me llegó a amenazar. Y cuando empezó con las piñas, yo intenté esquivarlas. Se va todo mañana cuando salga esta nota”.

🔴Belliboni amenazó al youtuber Fran Fijap



En un programa de streaming, el referente del Polo Obrero y el influencer libertario se vieron envueltos en una fuerte discusión.



📌En LN+ pic.twitter.com/hUnBLoiefp — La Nación Más (@lanacionmas) December 5, 2024

La versión del piquetero dista en gran medida de lo que expresó el militante libertario. “Fui invitado por María Julia Olivan a su programa a debatir con Fran Fijap. A pesar de que éste me había insultado en varias oportunidades, decidí concurrir. Al finalizar el programa, y aún cuando me insultó en varios momentos, lo saludé para despedirme. En ese momento volvió a insultarme y me agredió físicamente ante lo cual debí defenderme”, contó Belliboni.

Y denunció: “Los trolls libertarios editando las imágenes han lanzado una campaña invirtiendo exactamente lo que sucedió, presentando al agresor como agredido y a mí como agresor. Ante esto le hemos pedido a la producción de María Julia Olivan la filmación completa para poner las cosas en su lugar y que se sepa lo que pasó”.

En el día de hoy fui invitado por María Julia Olivan a su programa a debatir con Fran Fijap A pesar de que éste me había insultado en varias oportunidades decidí concurrir para dar mi punto de vista. Al finalizar el programa y a pesar de que había reiterado insultos contra mi. — eduardo belliboni (@EBelliboni) December 5, 2024

En AM 750, el piquetero fue un tanto más específico: “Cuando terminamos el programa, él [Fran Fijap] estaba enojado porque no había podido probar nada. No había podido decir nada. Y yo le extendí la mano para saludarlo, como él me la había extendido al principio de la charla. Y me dijo ‘no, no te voy a dar la mano porque vos sos un viejo pelotudo (sic)’. Me paré entonces y le pregunté ‘¿qué me dijiste?’. Él también se paró y me empujó. Y así empezó la pelea”.

LA NACION