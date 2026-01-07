Viajes, hoteles y lujos: cómo usaron las tarjetas corporativas Faroni y su esposa, según la Justicia

La documentación del Bank of America certifica gastos personales de Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, por US$209.932,49 mediante tarjetas corporativas de la firma TourProdEnter LLC. Estos movimientos financieros ocurrieron en diversos centros de consumo internacional entre 2023 y el inicio de 2025.

Javier Faroni y Erica Gillette destinaron US$209.932,49 de los fondos de la firma TourProdEnter LLC para costear traslados internacionales, estadías en hoteles de alta gama y productos de marcas exclusivas. Los registros bancarios detallan erogaciones que abarcan desde pasajes aéreos hasta compras en estaciones de servicio Exxon.

Erica Gillette utilizó el plástico corporativo en la tienda Gucci de Madrid para realizar una compra por el valor de 3606,95 dólares X

La pareja utilizó los plásticos en Estados Unidos, España, Italia, Suecia y el Caribe. Los gastos carecen de vínculo con la operatividad de la Asociación del Fútbol Argentino. Un resumen muestra un pago de US$11.728,97 a favor de Adriana Hoyos, una compañía que se dedica al diseño de ambientes de categoría superior.

Otro registro indica un gasto de un dólar en el Spa & Resort Acqualina en Florida. Los informes exponen una serie de traslados internacionales constantes. En 2023 el matrimonio recorrió Madrid, Ibiza y Estocolmo. Durante 2024 ellos visitaron Roma, Venecia y las islas de Saint Martin y Saint Barthelemy. En 2025 los movimientos incluyeron las ciudades italianas de Perugia, Monza y Palermo.

La utilización de las cuentas empresariales permitió el acceso a firmas de moda internacional en las principales capitales del mundo. Erica Gillette compró en locales de Gucci en Madrid por un valor de US$3606,95. El mismo día efectuó gastos en Prada por US$4484,42 dólares.

La mujer del empresario teatral también frecuentó la tienda Louis Vuitton. En una de sus visitas el ticket alcanzó los US$4423,14. Los gastos en Ibiza incluyeron locales como Zadig & Voltaire. Allí la factura sumó US$1210,25. La familia almorzó en el Cotton Beach Club por US$401,72.

El 15 de julio de 2024, Gillette gastó US$ 1,210.25 en Zadig & Voltaire

Este establecimiento gastronómico posee espacios exteriores y ambientación musical. En Italia los consumos se concentraron en Roma, Venecia y Perugia. Faroni visitó la tienda Falconeri y gastó US$1647,51 en prendas de cachemira. El gasto más alto ocurrió en Brunello Cucinelli. El empresario desembolsó US$25.926,15 en esa marca de ropa.

En Estados Unidos las compras ocurrieron en el local de Apple situado en Aventura. Los montos oscilaron entre los US$20 y los US$1600. Faroni destinó dinero a cigarros en Coco Cigars por US$551 en Coral Gables.

El contrato firmado en diciembre de 2021 por Claudio Tapia y Pablo Toviggino otorgó a la firma de Faroni la recaudación global de los ingresos de la selección

La Asociación del Fútbol Argentino estableció un vínculo comercial con TourProdEnter LLC en diciembre de 2021. Claudio Tapia y Pablo Toviggino autorizaron el acuerdo en representación de la entidad. La empresa asumió la responsabilidad de recaudar todos los ingresos de la Selección nacional fuera de Argentina.

El contrato fija una comisión del 30% sobre las ganancias netas por publicidad o partidos amistosos. La firma percibe un 10% adicional sobre los gastos destinados a logística. El análisis de los movimientos en Citibank, Synovus y JP Morgan revela una administración conjunta de los fondos: los responsables de la compañía no separaron sus haberes personales de los activos del organismo deportivo.

