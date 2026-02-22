Bajo la lupa y con antecedentes: quién era el joven que murió tras perder el control de su moto en un médano en Villa Gesell

En medio de una ola de accidentes y siniestros que se produjeron desde el inicio del verano en la Costa Atlántica, un joven oriundo de la localidad bonaerense de Ensenada murió ayer tras perder el control de su moto en un médano de Villa Gesell. La víctima, identificada como Andrés Alberto Alemán, habría conducido sin casco y en una zona no permitida, próxima al circuito donde se desarrolla la competencia de Enduro de Verano. Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, contaba con antecedentes y era investigado por su presunta asociación una banda criminal dedicada a la comercialización de drogas en la zona sur del conurbano bonaerense.

El joven tenía 28 años, lo apodaban “el negro” y había estado tras las rejas tiempo atrás por ilícitos relacionados a drogas. “Estuvo preso por vender droga hace ya unos cuantos años. Salió y siempre estuvo vinculado a lo mismo. De hecho, con el área de Narcotráfico, con la DDI, estábamos investigando la participación del fallecido y otros sospechosos más en la venta de droga”, expresaron fuentes del área de seguridad que trabaja en el partido bonaerense de Ensenada, donde estaba radicado el fallecido.

Andrés Alemán

Por otro lado, destacaron un episodio que ocurrió una semana antes de su muerte en dicha localidad de la Provincia de Buenos Aires, donde un hombre, identificado como Alexis Sebastián Basualdo, recibió un impacto de bala en su rodilla izquierda a la salida de una fiesta. Afortunadamente, fue atendido rápidamente en el Hospital Horacio Cestino y su vida no corre peligro. Alemán era sospechado de haber sido quien efectuó el disparo.

“Hubo una situación rara, una fiesta o ‘joda’ como le dicen, donde uno terminó herido de bala en una pierna. En el mismo momento, el hermano del herido se va corriendo y termina interceptado por la policía. Se le secuestra cocaína y plata. El fallecido [Alemán] medio que se hizo cargo del tiro en la secuencia esta. A partir de ahí, se generó una alerta y se lo estaba investigando como uno de los cabecillas de una organización que vende droga, tanto en el barrio de donde era –que se llama Mosconi– como en Punta Lara”, indicaron.

La investigación de la organización delictiva de la cual habría sido parte del joven continuó hoy durante el entierro. El objetivo era observar si asistían alguno de los socios criminales que la Policía tiene bajo la lupa. Sin embargo, no fue ninguno y solo la familia fue parte de la ceremonia.

Despedida en redes

Sin embargo, tras su fallecimiento, una serie de amigos, allegados y cómplices despidieron a Alemán a través de las redes sociales. “Por siempre negro. La mafia no te va a olvidar”, escribió un hombre que en Instagram utiliza el nombre de Ulises Ybarra, con el usuario “mejorquedecireshacer79_”. La persona acompañó el mensaje con dos íconos de corazones rotos y uno de una cara triste y una foto.

“Te voy a amar toda mi vida gil. Me dejaste solo, me matas wacho, me matas en vida wacho”, publicó otro, apodado Leito y que se identifica en redes como “desconozco_el_tema_123″. “Te lo juro que fuiste el hermano que nunca tuve. Te amo gil, ¿por qué me dejaste solo? ¿Quién va a estar cuándo salga y te diga estoy mal negro? ¡Por favor Dios!“, señaló en otro posteo.

Una de las historias que subió un amigo de Alemán Redes sociales

A su vez, el usuario “_victor.gonzalezz” expresó: “Vola alto hermano. Gracias por todo y ayudarme siempre. A la vuelta nos vemos, te amo y te vamos a extrañar”.

Por otro lado, allegados a la víctima iniciaron una colecta para cubrir los gastos del velatorio. A través de un mensaje difundido en redes, indicaron que la familia estaba atravesando “un momento muy difícil” y que necesitaba de colaboración para pagar todos los trámites.

"Te amo", le escribió uno de sus amigos a Alemán en la despedida Redes sociales

“Quiénes deseen ayudar pueden hacerlo al alias ‘agosbenitez.14′, a nombre de Agostina Benítez. Toda ayuda, por pequeña que sea, suma muchísimo en este momento tan duro. Gracias por acompañar con amor“, compartieron el sábado. Este mediodía, Alemán fue enterrado.

El accidente

El trágico episodio de Alemán ocurrió ayer por la tarde en los médanos de Villa Gesell, durante la edición 31° de la competencia de Enduro de Verano que se desarrolla en dicha localidad. Según pudo confirmar LA NACION de fuentes oficiales, el hombre de 28 años había circulado en una zona no permitida, sin casco ni ningún otro elemento de seguridad.

“Todo esto ocurre fuera del circuito, en zonas no permitidas para la circulación. Se trata de algunos que evaden todos los controles policiales como parte de la aventura y luego realizan esas maniobras que ponen en riesgo sus propias vidas”, expresaron las fuentes en diálogo con LA NACION.

El joven Andrés Alberto Alemán, de 28 años, oriundo de Ensenada, falleció en Villa Gesell tras caer con su moto en un médano. facebook.com/andres.aleman.la12

Según la reconstrucción del caso, el joven se trasladaba a una importante velocidad en una moto Honda XR 300 blanca hasta que se topó con un desnivel en una de las dunas, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y cayera.

La asistencia llegó luego de un llamado al 911 y debido a las lesiones que presentaba, los médicos decidieron trasladarlo al Hospital Municipal local, donde se constató de su fallecimiento.