Video: así fue el tenso cruce de Patricia Bullrich con Mayans durante el debate de la Reforma Laboral

La senadora Patricia Bullrich y el jefe del bloque peronista, José Mayans, sostuvieron una discusión este jueves por la madrugada en la Cámara alta. El debate parlamentario sobre la modificación de las leyes de trabajo dio origen a un fuerte intercambio previo a la votación del proyecto. La vicepresidenta Victoria Villarruel presidió la sesión, que contó con la asistencia de diversos integrantes del gabinete nacional en los palcos del recinto.

Video: así fue el tenso cruce de Bullrich y Mayans

La confrontación entre los legisladores ocurrió durante el cierre de la discusión sobre la normativa laboral. Bullrich solicitó una cuestión de privilegio antes de su discurso final. El motivo del reclamo fue una comparación entre el proyecto oficialista y un “campo de concentración”.

Bullrich le respondió a Mayans por una frase controvertida y por sus críticas a Milei

La jefa de la bancada de La Libertad Avanza pidió omitir la expresión “el trabajo es libertad”. Según la visión de la senadora, esa inscripción remite a Auschwitz y el asesinato de millones de personas. Bullrich aseguró: “No lo merece esta casa de la democracia”. El senador opositor reaccionó con palabras desde su sitio, pero no se registraron sus dichos porque su micrófono no estaba habilitado.

La senadora oficialista exigió respeto para el presidente Javier Milei ante los calificativos de la oposición y solicitó el fin de los agravios e insultos contra el jefe de Estado. Además, aseguró que la única expresidenta que está detenida en el país es Cristina Fernández de Kirchner.

La discusión se desarrolló bajo la mirada de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Diego Santilli también presenció el intercambio desde uno de los sectores del Senado.

José Mayans se cruzó con Patricia Bullrich

Qué explicó Bullrich sobre la postura del oficialismo

El diagnóstico del Gobierno sobre el mercado de trabajo actual señala un agotamiento del esquema tradicional: Bullrich manifestó que el modelo vigente no logró el fomento de puestos laborales genuinos en las últimas décadas. La senadora sostuvo: “Este modelo fracasó, fracasó en generar empleo”.

El oficialismo considera que el andamiaje legal actual tiene como consecuencia el “quiebre de las pequeñas y medianas empresas”. También describió el sistema como una estructura que utiliza la defensa del trabajador como una pantalla para otros fines. La transparencia en las relaciones laborales constituye uno de los ejes de la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo.

El Gobierno logró media sanción para la reforma laboral

Bullrich señaló que la abundancia de normas facilita la aparición de irregularidades y actos ilícitos. La senadora explicó: “La simplificación es transparencia, es que la gente entienda por donde tiene que caminar”. El proyecto busca que la contratación de personal nuevo deje de representar un riesgo económico para los empleadores. El bloque oficialista calificó la etapa anterior como la Argentina de la amenaza para quienes desean invertir o trabajar de manera formal.

La estructura del empleo público en las diversas jurisdicciones del país también formó parte central de la argumentación oficial: Bullrich planteó que la actividad económica de las provincias no puede depender de forma exclusiva del Estado. La senadora propuso el fin de los esquemas que denominó como “estados feudales”. Según su exposición, en estos distritos existe un control total sobre la población a través de la administración pública.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.