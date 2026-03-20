Un fragmento de un misil iraní impactó este viernes por la tarde (hora de la Argentina) cerca de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Sorprendentes videos que se viralizaron en redes sociales muestran la explosión cerca de la muralla y los lugares sagrados, que fueron cerrados hasta nuevo aviso.

El fragmento de misil fue parte de la ofensiva de Teherán luego de que Israel lanzara nuevos bombardeos contra Irán. Aunque el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que el régimen está “al borde de quedar diezmado”, la intensificación de los bombardeos sobre el Estado judío genera dudas.

El último ataque funcionó como una represalia por el ataque israelí al megayacimiento de gas South Pars. Una explosión abrió un cráter en una ladera de la Ciudad Vieja, cerca de la muralla y de los lugares sagrados, esparciendo escombros por los caminos que la rodean.

El momento en el que un fragmento de misil impacta cerca de la Ciudad Vieja de Jerusalén

Ocurrió poco después de una alerta de misiles iraníes. Dos explosiones se escucharon y fueron seguidas por un fuerte impacto en el suelo. En el interior de las murallas otomanas, el proyectil cayó en el barrio judío, a apenas unos cientos de metros de la Explanada de las Mezquitas y de la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar sagrado del islam, pero también del Muro de los Lamentos y de la basílica del Santo Sepulcro.

A través de las redes sociales, las Fuerzas de Defensa de Israel se refirieron al ataque junto con una imagen que mostraba las inmediaciones de la Ciudad Vieja llenas de humo. “Lo que ven aquí es el resultado del lanzamiento de misiles iraníes. La Ciudad Vieja de Jerusalén, muy cerca del Monte del Templo, fue alcanzada por fragmentos. El régimen iraní demuestra una vez más que dispara indiscriminadamente, ya sea contra zonas civiles o lugares sagrados, con la intención de destruir el Estado de Israel”, publicaron en X.

❗️What you see here is the result of Iranian missile fire. The Old City in Jerusalem, right near the Temple Mount, was impacted by Iranian missile fragments.



The Iranian regime once again proves they fire indiscriminately—whether at civilian areas or holy sites—all with the… pic.twitter.com/mACbtCNbkN — Israel Defense Forces (@IDF) March 20, 2026

También lo hizo el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideoon Sar: “El ‘regalo’ iraní para el Eid al-Fitr: misiles contra la mezquita de Al-Aqsa. El ataque iraní contra los lugares sagrados de las tres religiones revela la locura del régimen iraní, que se autoproclama religioso”.

En tanto, el comandante del distrito de Jerusalén sostuvo que los lugares sagrados permanecerán cerrados para “salvar vidas humanas”, ya que “el enemigo no distingue entre una mezquita, una sinagoga o una iglesia”.

מפקד מחוז ירושלים בזירת נפילת פריט האמל"ח בסמוך לעיר העתיקה והרובע היהודי: "האויב אינו מבחין בין מסגד, בית כנסת או כנסייה, ולכן המקומות הקדושים נותרים סגורים, וזאת במטרה להציל חיי אדם" >>> pic.twitter.com/zhSYnNtGQQ — משטרת ישראל (@IL_police) March 20, 2026

La escalada del fuego cruzado

Los ataques de Israel contra Irán suceden en medio de la celebración por el Año Nuevo persa y un día después de que el presidente Donald Trump advirtiera a Netanyahu que no repitiera su embestida contra las infraestructuras de gas natural de Irán.

Por los ataques sobre Teherán, las autoridades de Israel anunciaron la muerte de Ali Mohammad Naini, subjefe de relaciones públicas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y del jefe de inteligencia de la milicia paramilitar Basij.

Por su parte, Irán continuó con sus ataques contra instalaciones energéticas en Baréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Fue en esa oleada de lanzamientos de misiles que se reportó el ataque en Jerusalén.

Residentes observan y toman fotos mientras las llamas y el humo se elevan tras un ataque a una instalación de almacenamiento de petróleo en la ciudad durante la campaña militar de Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán Alireza Sotakbar - ISNA

La ofensiva ocurre luego de que la república islámica amenazara con atacar a sus enemigos en destinos recreativos y turísticos del mundo. El principal vocero militar de Irán, el general Abolfazl Shekarchi, advirtió que “parques, áreas recreativas y destinos turísticos” en todo el mundo para los enemigos de Teherán.

“Estamos vigilando a sus cobardes funcionarios y comandantes, pilotos y malvados soldados. A partir de ahora, los paseos, complejos turísticos, centros turísticos y de entretenimiento en el mundo tampoco serán seguros para ustedes”, sentenció.

Con información de AFP