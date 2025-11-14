Villarruel se reunió con Bullrich en el Senado: la ayuda que prometió la vice y el compromiso que tomó la ministra

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad y futura titular de bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, se reunieron este viernes al mediodía en el Congreso, en el primer puente con la actual titular del Senado tras meses y meses de vínculo cortado con el Gobierno.

La todavía ministra de Seguridad ingresó al despacho de la vicepresidenta pasadas las 12 y salió a las 13.15. Cuando habló con los medios antes de retirarse, dijo que la actitud de Villarruel fue “colaborativa”. Las dos tomaron café y no hubo foto compartida.

Según pudo saber LA NACION de fuentes cercanas a Bullrich y otras parlamentarias al tanto del encuentro, Villarruel marcó una postura “institucionalista”.

Así también se mostró la vice una hora después de finalizada la reunión, cuando eligió dar una conferencia desde la Sala de Prensa de la Cámara alta, una metodología inusual para la excompañera de fórmula de Milei. “Estoy en un rol institucional”, sostuvo, tal como adelantó este medio.

Apenas finalizado el cara a cara, fuentes cercanas a la ministra explicaron a LA NACION: “Villarruel se mostró dispuesta a ayudar que logremos la mayoría y que los proyectos del Gobierno salgan”.

La propia Villarruel aseveró ante la prensa: “De mi parte siempre hubo colaboración y siempre la va a haber. Tiene que primar el acuerdo”.

Otro tema que formó parte de la reunión fue el nulo vínculo de la vice con Milei y los altos mandos de la Casa Rosada, que tiene como consecuencia un desorden de interlocutores entre el Ejecutivo y los senadores propios durante los primeros dos años de gestión.

Bullrich explicó que será el puente del Gobierno con el Senado y tomó un compromiso: que Villarruel pueda conocer el detalle de los temas que la Casa Rosada piensa llevar adelante en las sesiones extraordinarias.

“No hubo ningún chispazo”, dijeron a LA NACION fuentes al tanto de las conversaciones. Por los pasillos del Senado, después del mitin, se habló de una “buena reunión” entre las dos dirigentes. Bullrich y Villarruel habían tenido múltiples fricciones, que arrancaron desde los albores del gobierno de Milei, cuando la ministra se quedó con la cartera de Seguridad, un área que en primer término iba a conducir la vicepresidenta.

En medio de las idas y vueltas, Villarruel planteó ante la funcionaria nacional que quien consigue las mayorías es quien va a dominar las sesiones del Senado y que, por lo tanto, ella no puede interceder en el plan de labor. La aclaración llegó en medio de las duras críticas que le hicieron en la Casa Rosada, sobre todo este año, ya que la acusaron de no estar alineada y jugar contra la agenda libertaria. La vice lo negó cada vez que dio su versión a través de respuestas a comentarios de Instagram.

Por estas horas, en ese sentido, Bullrich trabaja en juntar los 37 senadores que le den respaldo en la Cámara alta para los proyectos del Gobierno.

Antes de verla a Villarruel, la senadora electa por la Ciudad cumplió una serie de requisitos previos a su ingreso a la Cámara alta: se sacó la foto institucional, le tomaron la huella para votar y le explicaron cómo es el sistema del recinto, entre otras formalidades.