Militantes camioneros impiden hace seis días el acceso a una planta de logística, en Villa Adelina

Bárbara Epsztein Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de febrero de 2021 • 16:53

Por un conflicto de encuadre sindical de los trabajadores, el Sindicato de Choferes de Camiones de Buenos Aires, que lidera Hugo Moyano, bloquea hace seis días el acceso a Parque Ader, un complejo empresarial de logística integral situado en Villa Adelina. El conflicto alcanzó cimas de tensión y violencia, por lo que se radicó una denuncia en la Justicia por usurpación y obstaculización, seguida por una solicitud del fiscal Alejandro Musso para liberar el área afectada.

Momento de tensión en el bloqueo de camioneros 00:07

Video

La rama de logística del gremio apunta contra la empresa de envíos Chazki, con base en el predio bloqueado, por estar bajo el convenio de la Unión de Carga y Descarga en lugar de tener a sus empleados afiliados al sindicato de Moyano. Es similar al reclamo que mantienen los camioneros para representar al personal de Mercado Libre. Desde hace seis días, decenas de militantes de camioneros se instalaron en las afueras del lugar, obstruyeron el paso de todas las empresas con depósitos en Parque Ader, y "tuvieron actos violentos, como tratar de tirar abajo el portón", según informaron fuentes de la causa a LA NACION.

El episodio, que comenzó el jueves de la semana pasada con carteles del sindicato, escaló a hechos violentos que terminaron con intervención policial. "Cortaron el acceso de forma intermitente de acuerdo al delegado del día y de quién ingresaba. El viernes y el lunes, la gente generó desmanes. Tiraron piedras, se ponían agresivos verbalmente y, sobre todo, con las mujeres. Esto se incrementaba con el pasar de las horas y la ingesta de bebidas alcohólicas", dijo el fiscal Musso.

El reclamo del gremio de los camioneros se circunscribe en la aplicación del convenido 40/89 de la rama logística. "Los trabajadores, por la actividad que desarrollan, nos pertenecen a nosotros. La empresa está denominada como correo postal, pero Chazki debería estar en almacenamiento y logística. La empresa los quería afiliar al gremio de carga y descarga para sacarnos del medio", planteó a LA NACION el secretario de logística, Oscar Borda, un dirigente que responde a Hugo y Pablo Moyano.

"La empresa le mandó a la casa al secretario gremial de Carga y Descarga una tarjeta para que se afilie a ese sindicato. Es desleal lo que están haciendo", dijo Borda, quien apuntó contra Chazki y señaló que estaba en la protesta con los 50 trabajadores.

Sin embargo, el gerente de la empresa de envíos, Juan Valenzuela, aclaró que, de los 60 empleados, "26 podrían estar en diferencia entre uno y otro gremio porque son del área de depósito". Y agregó: "El conflicto es sindical. Camioneros cree que debemos estar bajo su órbita. Pero eso debería ir por el Ministerio de Trabajo, no por nuestra cuenta. Los apretaron para firmar un petitorio de Camioneros. El encuadramiento no lo decide el empleado, sino la Justicia".

Valenzuela comentó que Chazki no presta el servicio de envíos con una flota propia, sino que terceriza el trabajo. "Descargamos camiones de nuestros clientes al depósito y después cargamos la mercadería a los fletes de los clientes. La palabra logística es muy amplia. No tenemos ni siquiera un chofer, no hacemos distribución", precisó el gerente.

El bloqueo de los camioneros 00:22

Video

Además, señaló: "Fueron a pedirles a clientes nuestros que no nos despachen mercadería para trabajar. También recibimos amenazas de todo tipo, al dueño del predio le rompieron rejas, los vidrios. A la persona de recursos humanos la llaman para decirle que saben dónde vive".

Bernardo Fernández, el dueño de Parque Ader, fue quien hizo la denuncia. "Traban las calles, vinieron con orquestas, hacen sus necesidades y comen en la calle, es un descontrol. Son muy agresivos. No estoy de acuerdo con que nos corten la libertad de entrar y salir. Estuvimos secuestrados durante cinco horas sin poder salir con amenazas. Han roto vidrios", expresó el empresario.

La contradenuncia

Borda, por su parte, presentó otra denuncia por un episodio con la camioneta de Fernández, en el que habría golpeado a un delegado de Camioneros. "Cuando tocó al trabajador nuestro, nos chocó con la camioneta. No respondimos a las provocaciones, solo se pararon sobre la reja", dijo el representante del gremio de Moyano.

Con respecto a los disturbios violentos, el fiscal sostuvo que dañaron el vehículo del dueño del predio. En cambio, Borda dijo: "Nos acusan del vidrio roto, de haber querido tirar las rejas, pero fue porque habían chocado a un trabajador. Vamos a presentar la denuncia correspondiente por le hecho de violencia que tuvieron hacia los trabajadores que estaban al costado, no en la entrada del parque".

Conforme a los criterios de Más información