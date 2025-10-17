A un año de su muerte: la mansión de Liam Payne fue retirada de la venta en medio de su millonaria sucesión

Este jueves se cumplió un año de que Liam Payne, el ex integrante de One Direction, fuera hallado muerto luego de caer de un tercer piso del hotel donde se hospedaba en Palermo, Buenos Aires, a sus 31 años.

Ahora, el medio estadounidense Daily Mail reveló nuevos detalles del patrimonio que dejó detrás, valuado en £25 millones, entre los que se incluye una mansión de lujo en Buckinghamshire, Inglaterra, que por alguna extraña razón fue retirada de la venta, en medio del proceso de sucesión de su patrimonio.

El inmueble, de cinco dormitorios y seis baños, se encuentra en Chalfont St. Giles, a una hora del centro de Londres. Payne la había adquirido en 2021 por aproximadamente £3,2 millones, con la intención de establecerse cerca de su hijo Bear, fruto de su relación con la cantante Cheryl Tweedy.

La propiedad tiene cinco dormitorios y seis baños

Cómo es la mansión de Liam Payne

La propiedad se extiende sobre un terreno de seis acres y combina el diseño tradicional inglés con detalles contemporáneos. Entre sus comodidades destacan una pileta de agua salada, un patio con cascadas, gimnasio, spa y cancha de tenis. La zona se caracteriza por su tranquilidad, su entorno verde y la cercanía a clubes de golf y colegios privados, lo que la convierte en uno de los enclaves residenciales más codiciados de las afueras de Londres.

La casa había sido puesta a la venta un mes antes del fallecimiento del cantante, y permaneció publicada durante casi un año sin encontrar comprador. Fuentes del mercado inmobiliario británico señalan que el vínculo del inmueble con una figura de tanta exposición pública podría haber desalentado a algunos interesados.

La mansión había salido a la venta un mes antes del fallecimiento del cantante

A comienzos del otoño boreal, el anuncio fue retirado de los principales portales, incluido Rightmove, aunque no trascendieron los motivos. Algunos agentes especulan con que podría haberse concretado una venta privada o que los herederos decidieron mantener la propiedad dentro del patrimonio sucesorio.

Kate Cassidy y Liam Payne se encontraban en Buenos Aires en octubre de 2024, pero ella se fue del país días antes de la trágica muerte del artista

De acuerdo con los documentos del Registro de Sucesiones del Reino Unido, Payne falleció sin dejar testamento, por lo que el Tribunal Superior británico designó como administradores de su herencia a su ex pareja Cheryl Tweedy y al abogado musical Richard Bray, socio del estudio Bray & Krais, firma que también asesora a artistas como Ed Sheeran y The Rolling Stones.

En el Reino Unido, la ley establece que, en ausencia de testamento, los bienes pasan al cónyuge o descendientes directos. En este caso, todo indica que el patrimonio del cantante será administrado en un fideicomiso a favor de su hijo, de ocho años, hasta que alcance la mayoría de edad.

Mientras tanto, la residencia de Buckinghamshire, con su estilo clásico, amplios jardines y una arquitectura que combina piedra y madera, se consolida como uno de los activos más emblemáticos del legado patrimonial de Payne. Su futuro, sin embargo, sigue siendo incierto.