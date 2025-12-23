¿Cuánto cuesta una tiny house en Río Negro?

Las viviendas pequeñas tienen sus pro y sus contras. Pero para muchos funcionan como la primera llave de acceso a la casa propia. En los últimos años, una tendencia arquitectónica dejó de ser una curiosidad de Pinterest para transformarse en una alternativa concreta dentro del mercado argentino: las tiny houses.

En un contexto donde cada metro cuadrado cuesta, la pregunta ya no es solo si conviene vivir en pocos metros, sino cómo hacerlo. En provincias como Río Negro, donde todavía existen zonas con valores de tierra más accesibles que en los grandes centros urbanos, las mini casas empiezan a ganar terreno como solución habitacional real.

Esta pequeña casa combina madera, chapa y tiene un invernadero Olive Nest Tiny Homes

Qué es una tiny house

Las tiny houses son viviendas compactas construidas bajo un sistema modular o industrializado. Algunas se fabrican casi por completo en la planta, se transportan y se montan en el terreno en cuestión de días. No son casas rodantes ni motorhomes: están pensadas como viviendas fijas, completas y permanentes. Un hogar en versión chica, pero funcional.

Este esquema reduce tiempos y costos de obra. “Las viviendas industrializadas ofrecen una solución habitacional de calidad, rápida instalación, con excelente aislación térmica y una muy buena relación precio-producto”, explican desde el Grupo Idero, especializado en este tipo de construcción.

Detrás del formato hay una filosofía: menos metros, menos cosas y una vida más simple. El minimalismo no es una pose estética, sino una forma concreta de habitar.

Las tiny houses seducen a quienes buscan viviendas simples y cómodas

Por qué las eligen

Las razones se repiten entre quienes apuestan por este tipo de vivienda. Menor inversión inicial, bajo costo de mantenimiento y facturas más chicas. A eso se suma la eficiencia energética, el diseño inteligente, con muebles multifunción y espacios bien aprovechados, y la posibilidad de ampliarse en el futuro. Puede que no sea una casa “definitiva” para todos, pero sí una puerta de entrada.

En este modelo, un entrepiso para el dormitorio gentileza

Cuánto cuesta una tiny house en Río Negro

Los números varían según el proveedor, los metros cuadrados y el nivel de personalización.

En el caso del Grupo Idero, los valores de base son en dólares. Una tiny house de 30 m² arranca en US$31.308. Un modelo de 36 m² cuesta alrededor de US$35.360. Y una unidad de 47 m² -con tres ambientes, dos dormitorios, baño y cocina integrada- llega a los US$46.164.

La fabricación demora unos 90 días y el transporte y montaje alrededor de una semana. Para llevar la vivienda hasta Río Negro, hay que sumar aproximadamente US$300 por metro cuadrado en concepto de traslado y montaje.

La ecuación, sin embargo, no termina ahí. La tiny house necesita tierra. Por eso, la inversión funciona como un combo: casa más lote. Para quienes ya cuentan con terreno, o compran en zonas donde el valor del suelo sigue siendo bajo, el costo total puede ser sensiblemente menor al de un departamento tradicional.

La opción en pesos y a medida

Otra alternativa es la construcción personalizada en seco. Fernanda López, de Mini Casas Argentina Argentina, explica que trabajan de forma adaptada al cliente. “Si quiere una casa de 30 o 40 m², compramos los materiales según el diseño definido y llevamos todo al lugar”, detalla.

El sistema es en seco, con paneles termoacústicos y terminaciones interiores en durlock u otros materiales, según el pedido. La obra se ejecuta en un plazo de entre 10 y 15 días una vez que comienza el montaje en el terreno.

El proceso arranca con una seña del 60% del total. Luego, con el 80% o 90% de los materiales cargados, se traslada la obra a Río Negro en camión -un flete que ronda los $6 millones- y el saldo se cancela a medida que avanza la construcción. El valor de referencia que manejan hoy parte de $1.300.000 por metro cuadrado.

Quiénes las buscan

El perfil es amplio, pero hay patrones claros. Parejas jóvenes que recién empiezan, familias con un hijo pequeño, personas que buscan una vivienda simple en su propio terreno y también quienes las usan como oficinas o espacios de trabajo.

El atractivo final no está solo en el precio. “Tenés una calidad de vida diferente. El espacio está pensado, se vive de manera más simple y, el día de mañana, siempre se puede agrandar”, resume López.