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El estadio del Mundial en el que podés dormir adentro, recorrerlo con un exjugador y ganar entradas

Un Airbnb ofrece la experiencia de pernoctar en un campo de fútbol y tener como guía a una estrella del deporte

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Los alojamientos en las ciudades sedes del Mundial, se vuelven altamente codiciados entre los asistentes
Los alojamientos en las ciudades sedes del Mundial, se vuelven altamente codiciados entre los asistentesAirbnb

Se acerca el Mundial de fútbol y con él, uno de los momentos más esperados por los fanáticos de este deporte. Después de más de cuatro años de espera, Estados Unidos, México y Canadá serán los países anfitriones donde se disputarán los partidos de la competencia internacional.

En este contexto, los alojamientos en las ciudades sedes se vuelven altamente codiciados entre los asistentes. Los hoteles continúan siendo una de las opciones más elegidas, pero también proliferan los alquileres turísticos con propuestas cada vez más innovadoras.

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Uno de los casos más llamativos es el de un Airbnb en México ubicado dentro de la meca futbolística del país: el Estadio Ciudad de México, también conocido como el Coloso de Santa Úrsula y durante décadas como Estadio Azteca.

México tiene un Airbnb en ubicado dentro de la meca futbolística del país: el Estadio Ciudad de México
México tiene un Airbnb en ubicado dentro de la meca futbolística del país: el Estadio Ciudad de MéxicoAirbnb

Con capacidad para cuatro huéspedes, la experiencia permite dormir dentro del “templo” del fútbol y con una vista privilegiada a la cancha.

La experiencia permite dormir dentro del “templo” y con una vista privilegiada a la cancha
La experiencia permite dormir dentro del “templo” y con una vista privilegiada a la cancha Airbnb
El alojamiento tiene disponibilidad para cuatro huéspedes
El alojamiento tiene disponibilidad para cuatro huéspedesAirbnb

El anfitrión es otro de los grandes atractivos: la estrella del fútbol mexicano, Hugo Sánchez, será el encargado de guiar un recorrido exclusivo por el estadio y de compartir anécdotas de su carrera.

El ex futbolista y actual entrenador, Hugo Sánchez, será el encargado del recorrido por el estadio
El ex futbolista y actual entrenador, Hugo Sánchez, será el encargado del recorrido por el estadioAirbnb

La propuesta incluye:

  • Tour por las áreas legendarias del estadio
  • Partido de metegol y charlas con Sánchez
  • Comidas preparadas por una chef
  • Una experiencia interactiva para intervenir objetos del mundo futbolístico, como trofeos o gorras, y llevarse un recuerdo personalizado de la estadía
Se podrá intervenir el equipo de fútbol y llevarse un recuerdo personalizado
Se podrá intervenir el equipo de fútbol y llevarse un recuerdo personalizadoAirbnb

Además, uno de los beneficios más exclusivos es que la reserva incluye entradas para asistir al partido inaugural el 11 de junio en este mítico estadio.

La reserva incluye los boletos para regresar al partido inaugural en junio
La reserva incluye los boletos para regresar al partido inaugural en junioAirbnb

La experiencia VIP se llevará a cabo solamente la noche del 5 de abril, y el proceso de reserva comenzará el 23 de marzo a través de la plataforma Airbnb. Por el momento no se informó el precio de la actividad.

¿Cuáles son las otras sedes de los partidos?

Final del mundo

La final del Mundial, uno de los eventos más codiciados, se disputará el 19 de julio en el estadio Metlife de Nueva Jersey, aproximadamente a una hora y media de Nueva York.

En esa zona, los precios de los alojamientos cercanos a la sede mostraron fuertes incrementos. Un paquete de tres noches puede alcanzar hasta los US$17.000.

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Entre las opciones disponibles, a menos de 15 minutos del estadio, se destaca un departamento para cuatro huéspedes que por dos noches ronda los US$12.000.

No obstante, comenzaron a aparecer alternativas más accesibles, que por esas fechas y para la misma cantidad de personas tienen valores que oscilan entre los US$6000 y US$7000. Por ejemplo, un apartamento, a tan solo cinco minutos del estadio, con un precio de US$6534.

En el segmento hotelero, los precios se mantienen en niveles similares. Una habitación para cuatro personas en el Hampton Inn Carlstadt At The Meadowlands, a 0,9km de donde se jugará la final, alcanza los US$10.000. Mientras que el Red Roof Plus+ Secaucu aparece como una opción más económica: US$3000 por dos noches, y a 1,3 km del estadio.

El debut de la Argentina

La selección argentina disputará su primer partido el 16 de junio en el Arrowhead Stadium, de Kansas City, contra Argelia.

Un departamento a unas cuadras del estadio de Kansas puede conseguirse por US$1600 por dos noches para cuatro personas
Un departamento a unas cuadras del estadio de Kansas puede conseguirse por US$1600 por dos noches para cuatro personas

En este caso, los valores por dos noches y para cuatro personas varían considerablemente: van desde US$1600 a US$7000 en Airbnb.

La opción más económica corresponde a un departamento con un dormitorio y un living con sillón cama, ubicado a pocas cuadras de la atracción principal. En el otro extremo de precios, un loft de dos habitaciones se posiciona entre las alternativas más costosas.

La opción más cara es un loft a pasos del estadio donde debutará la selección argentina, que puede reservarse por US$7000
La opción más cara es un loft a pasos del estadio donde debutará la selección argentina, que puede reservarse por US$7000
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