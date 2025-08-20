Los mejores canales de reformas y decoración de casas para ver en YouTube

Las plataformas digitales se volvieron cada vez más un aliado de todo aquel que busca transformar su hogar, tanto como fuente de inspiración como para “darse maña” uno mismo. A veces no es necesario gastar miles de pesos para lograr un cambio en la casa, solo basta con saber buscar en internet.

De esta forma, Youtube es una de los sitios webs más completo para encontrar ideas y tutoriales, al alcance de todos. A continuación se presentan una serie de canales para quienes sueñan con una casa nueva y no saben por donde empezar.

1) Decorar tu casa

Si tu principal preocupación es el presupuesto, este canal es tu mejor aliado. Los creadores de “Decorar tu casa” demuestran que es posible lograr resultados increíbles con poco dinero. Sus videos, sencillos y directos, enseñan a renovar espacios utilizando trucos y técnicas que cualquiera puede aplicar. Desde transformar una cocina antigua hasta dar un aire nuevo a un living, este canal es una prueba de que la paciencia y el ingenio son las mejores herramientas de decoración. “Todo lo que hacemos no es profesional, pero es sencillo y bonito, ¿para que más?. Que no te de miedo, nadie nace sabido, pero con tiempo y paciencia se logran cosas increíbles”, se puede leer en la descripción del canal.

Decorar Tu Casa

2) Jos Ideas Decoración y Más

¿Vivís en un lugar alquilado y creés que no se pueden hacer cambios? Jos Ideas Decoración y Más es ideal para cambiar de opinión. Jos, el anfitrión del canal, se especializa en crear ambientes acogedores sin necesidad de grandes obras. Sus tutoriales se centran en la organización y la decoración con elementos de bajo precio, demostrando que pequeños ajustes pueden hacer una gran diferencia. Si buscás ideas para que tu hogar luzca “fino y elegante” sin gastar de más, este es el lugar.

Jos Ideas Decoración y Más

“Comparto información de elementos que puedes tener en casa para decorar, organizar a bajo costo pero que luzca fino y elegante. Además, comparto mis consejos con base en lo que he aprendido sobre la marcha y de los expertos”, se puede leer en el canal.

3) CarolaMM

Con el lema “Vive tu casa”, CarolaMM es el canal perfecto para quienes desean hacer transformaciones reales. Carolina, la creadora, comparte trucos para el hogar, proyectos “Do It Yourself” (DIY) y, lo más interesante, muestra cómo aprovechar cada rincón. Sus vídeos, que incluso abordan los errores más comunes de decoración y las tendencias para el año en curso, son una fuente de motivación para quienes quieren darle una nueva vida a sus espacios, incluso si rentan.

CarolaMM

4) Dare to DIY – Sylvia Salas

Este canal es ideal para las personas que se creen creativas y disfrutan de los proyectos manuales. Aquí, Sylvia Salas, conocido como “Dare to DIY” se enfoca en la ropa, sus principios son aplicables a la decoración del hogar. Sylvia enseña a crear objetos únicos y bonitos con sus propias manos, fomentando la idea de que lo más valioso no es el resultado final, sino el proceso de aprender y disfrutar. Es una invitación a convertirte en tu propio diseñador, dándole a tu casa un toque totalmente personal y único.

Dare to DIY

5) Marta Riumbau

Para quienes buscan ideas de decoración con un toque más sofisticado y profesional, el canal de la influencer española Marta Riumbau es una excelente opción. Marta comparte vídeos de interiorismo y manualidades que reflejan su estilo pulido y moderno. Una de las secciones más populares de su canal son los “House Tours”, donde visita y muestra casas con diseños impresionantes, ofreciendo una fuente inagotable de inspiración para quienes buscan un nivel de detalle más elevado en sus proyectos de decoración.