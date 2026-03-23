“En una burbuja”: Jeff Bezos y Mark Zuckerberg gastaron más de US$400 millones para ser vecinos en Miami

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, compraron en los últimos años propiedades en una zona exclusiva de Miami, Florida. El primero desembolsó 234 millones de dólares por tres residencias en Indian Creek entre 2023 y 2024. El segundo, por su parte, adquirió una mansión recientemente terminada en esa misma isla por un valor de US$170 millones.

¿Dónde están las casas frente a la playa en Miami de Bezos y Zuckerberg?

Las propiedades adquiridas por los magnates se ubican en Indian Creek, una isla artificial de 120 hectáreas en la bahía de Biscayne, al norte de Miami Beach. El lugar es conocido como el “búnker de los multimillonarios”.

Una de las propiedades que tiene Jeff Bezos, ubicada en Indian Creek Captura Famous Entertainment

La comunidad tiene acceso restringido mediante un único puente vigilado. También cuenta con una fuerza policial propia que patrulla por tierra y por agua las 24 horas, detalló Fortune.

The New York Times indicó que la isla permanece cerrada al acceso público. El enclave reúne pocas decenas de viviendas, un country club y un sistema de vigilancia con cámaras. En el lugar existen solo 40 parcelas con salida directa al agua.

Michael Martirena, agente inmobiliario especializado en propiedades de lujo, describió a Fortune que el lugar es como “una burbuja”.

Las propiedades de Jeff Bezos en Indian Creek

Bezos regresó a Florida en 2023 y eligió Indian Creek como residencia. Miami Herald detalló que el empresario vivió parte de su infancia en Miami. En esa ciudad se graduó en Miami Palmetto Senior High como mejor alumno de su promoción.

Desde su llegada, compró tres propiedades frente al agua en el “búnker de los multimillonarios” por un total de US$237 millones entre 2023 y 2024.

La residencia en la que vive actualmente en Indian Creek fue descrita como una casa de estilo mediterráneo.

Bloomberg informó que esa tercera compra, cerrada por unos US$90 millones en 2024, corresponde a una vivienda de seis dormitorios y que en ese momento Bezos planeaba usarla como residencia temporal mientras avanzaba con sus otras propiedades en la isla.

Otra de las propiedades de Bezos en Indian Creek: una casa de estilo mediterráneo con piscina y muelle sobre la Bahía de Biscayne Captura Famous Entertainment

También se señaló que la casa fue construida en 1956, luego ampliada, y que cuenta con piscina y muelle sobre la bahía de Biscayne.

Entre los vecinos del magnate figuran Ivanka Trump y Jared Kushner, Carl Icahn, Norman Braman, Tom Brady, Julio Iglesias y David Guetta.

¿Cómo es la mansión frente al mar que compró Zuckerberg?

La mansión que adquirió Mark Zuckerberg en esa exclusiva zona fue comprada por unos US$170 millones y se encontraba en construcción al momento de la operación. Se ubica a pocas puertas de dos de las casas de Bezos.

La mansión salió al mercado en noviembre de 2025 con un precio inicial de US$200 millones

El proyecto se desarrolla sobre un terreno de aproximadamente 0,8 hectáreas (1,97 acres) y contempla una vivienda de gran escala, con cerca de 2787 m² (29.945 pies²) cubiertos y nueve habitaciones.

El diseño fue encargado al estudio Ferris Rafauli Design, especializado en residencias de lujo.

Dos magnates tecnológicos concentran millonarias inversiones inmobiliarias en una de las zonas más exclusivas de Miami Instagram Zuckerberg y Bezos

La casa está concebida como un complejo privado con múltiples espacios integrados para el ocio, el bienestar y la vida cotidiana. Entre las características previstas, se incluyen:

Piscina con vista directa a la bahía de Biscayne

Muelle privado con acceso al agua

Gimnasio propio

Sala de cine privada

Sala de masajes y salón de peluquería

Acuario de gran escala (1500 galones)

Biblioteca con pasadizo secreto

El terreno donde se levanta la propiedad fue adquirido en 2020 por el cirujano estético Aaron Rollins y la agente inmobiliaria Marine Rollins por más de US$30 millones. Durante los años siguientes, impulsaron el diseño y la construcción de la mansión.

En noviembre de 2025 la pusieron en el mercado con un precio inicial de US$200 millones, antes de concretar la venta por un monto menor.