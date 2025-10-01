Nicole Kidman y Keith Urban: el divorcio que pone en juego una fortuna inmobiliaria de 240 millones de euros

La noticia sorprendió a Hollywood y a la industria musical: Nicole Kidman solicitó el divorcio de Keith Urban tras 19 años de matrimonio, según confirmó la agencia AP. Ambos originarios de Australia, se conocieron en 2005 en un evento en Los Ángeles en honor a los australianos y se casaron en Sídney al año siguiente.

La actriz ganadora del Oscar, de 58 años, presentó la petición en un tribunal de Nashville, alegando “diferencias irreconciliables”. Además, se conoció que el cantante de country ganador del Grammy, de 57, con quien comparte dos hijas adolescentes, se habría mudado de la residencia familiar, según confirmó el portal TMZ.

“Te encaminas a problemas si te consideras la pareja perfecta. No creo en la perfección”, había dicho Kidman el año pasado en el estreno de la serie de Netflix “The Perfect Couple” (La pareja perfecta), cuando The Associated Press le preguntó si el nombre de la tira se aplicaba a ella y su marido.

El matrimonio fue el primero para Urban y el segundo para Kidman, quien estuvo casada con Tom Cruise de 1990 a 2001, con quien tiene dos hijos mayores.

“Ella no quería esto y luchó para salvar el matrimonio”, reveló una fuente a la revista People tras conocerse la ruptura. Además, “fuentes anónimas” que aseguraron que la actriz no quería separarse, pero que el cantante fue el que se mudó de la casa que compartían en Nashville.

Más allá del costado emocional, la separación abre un capítulo complejo: la división de un imperio inmobiliario estimado en €240 millones, con propiedades en Australia, Estados Unidos y Europa.

Las propiedades de la pareja

Una casa de campo en las Tierras Altas del Sur

En 2008, apenas dos años después de casarse, Kidman y Urban compraron Bunya Hill, una granja ganadera en las Southern Highlands de Australia por €6 millones. La mansión de 1878 se encuentra en un terreno de 44 hectáreas y combina historia con lujos modernos: biblioteca con estanterías de piso a techo, sala de pool, múltiples chimeneas de mármol, pileta, cancha de tenis, jardines diseñados y una casa de huéspedes. Allí crían vacas Angus negras y cuidan un huerto propio. Hoy, la propiedad duplicó su valor inicial.

La mansión de 1878 se encuentra en un terreno de 44 hectáreas

Nicole Kidman en su sala de pool

Nicole Kidman en su sala de estar

El imperio inmobiliario de Nicole Kidman

Seis departamentos frente al puerto de Sídney

La pareja invirtió también en ladrillos premium en Milsons Point, Sídney, donde llegaron a adquirir seis unidades en un exclusivo edificio. El primero, en 2009, costó US$6 millones; el último, comprado en 2024, superó los US$7,7 millones. La inversión total asciende a €25 millones, con varios de esos departamentos contiguos para uso personal y familiar.

La pareja posee seis departamentos de lujo

Tiene vista al famoso Puente del Puerto de Sídney

El edificio de lujo en Sídney tiene piscina, gimnasio y sauna

Un dúplex de diseño en Mahattan

En 2010 sumaron a su portafolio un dúplex de diseño en el lujoso barrio de Chelsea, Nueva York, con vistas al río Hudson. Pagaron €13 millones por un penthouse con dos terrazas, techos catedral de siete metros de altura y acceso a un exclusivo sistema Sky Garage (un ascensor futurista que transporta los vehículos de los inquilinos a los garajes provados a pocos pasos de sus viviendas)

Tiene un exclusivo sistema Sky Garage

Una de las características más impresionantes del apartamento de West Village es el techo estilo catedral en la sala de estar

Una casa en Beverly Hills

Otra de sus inversiones destacadas es una casa en Beverly Hills que les costó US$6,7 millones. La residencia de piedra y hormigón cuenta con cinco dormitorios, cinco baños, pileta, terrazas y patios sombreados.

La residencia de piedra y hormigón cuenta con cinco dormitorios

Un ático en Tribeca

En plena pandemia, Kidman y Urban invirtieron en un penthouse de dos dormitorios en Tribeca, Nueva York, por €5 millones, en el número 108 de Leonard Street. El edificio cuenta con tres entradas y garaje para garantizar la máxima privacidad a sus residentes. Otras comodidades incluyen una cocina a medida, una bodega, islas con cascada, ventanas arqueadas, suelos de roble de tablones anchos, una terraza ajardinada en la azotea, además de un gimnasio con estudio de yoga, baño de vapor y sauna.

Una finca de 20 habitaciones en Nashville, Tennessee

Poco después de casarse, la pareja fijó su residencia principal en una mansión de 20 habitaciones en Nashville, Tennessee, que compraron por €4,5 millones. La propiedad, digna de una película de Hollywood, de 1.115 m², cuenta con sala de cine, piscina, cancha de tenis, siete dormitorios y ocho baños.

La casa que Nicole Kidman y Keith Urban poseen en Nashville está valuada en €4,5 millones E! Entertainment

La fachada de la mansión que Nicole Kidman y Keith Urban poseen en Nashville E! Online

Desde el exterior se puede apreciar una impronta country que combina a la perfección el ladrillo a la vista con delicadas aberturas blancas. Emplazada en un terreno de más de 14 hectáreas, la mansión está rodeada de vegetación que la dota de diferentes atmósferas a lo largo del año.

El impresionante living que Nicole Kidman y Keith Urban tienen en su casa de Nashville E! Online